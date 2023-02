Nakon večernjeg izlaska Darijo i Petra vratili su se u stan i krenula je rasprava potaknuta Sašinim ponašanjem. Naime, parovima je rekla da se pretvaraju te da imaju problem, a inzistirala je da joj Darijo precizira sviđa li mu se Petra. "Ne želim ulaziti u njezine motive. Ako mi se osobno obrati, ako me napadne, ja ću njoj odgovoriti. Bitnije mi je tko kaže, a ne što se govori. Neću ustajati na svaku", rekla je Petra svom partneru za stolom.

"Ona je uvrijedila sve. Ti si moja žena i trebaš biti uz mene. Trebaš reći: 'Dario ti si upravu'. Cijelo vrijeme si ukočena", rekao je. Petra je pak podigla ton i rekla kako si ne smije davati za pravo da joj predbacuje takvo što.

"Pričaj normalno, opusti se. Mi jesmo različiti, ali ja ti želim dobro u životu", rekao joj je.

"On bi volio da sam ja drugačija jer bi se mi tada bolje slagali. U tisuću situacija bih mu mogla reći 'nemoj ovo, nemoj ono, budi tiši, više taktiziraj'. No, ja mu to ne govorim jer smatram da je to onda prikazivanje njega u nekom obliku u kojem on to možda nije", objasnila je Petra u izjavama. Dariju smeta to što Petra, po njegovom mišljenju, nije pokazala pravo lice i što je opterećena time što će tko misliti.

"Nemoj razmišljati da te gleda cijela Hrvatska. Opusti se, budi to što jesi i bit ćeš voljena", ponavljao joj je.

"Zašto imaš potrebu govoriti da ja budem ovakva ili onakva? Ti budi kakav ti želiš biti. Možemo li ne voditi stalno takav razgovor?", odgovorila mu je.

