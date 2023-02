Na vjenčanju nije bilo sukoba između novih supružnika - Miljane Popović i Marka Antunovića, već između mlade i jednog od kandidata.

Iako se na vjenčanju sve činilo idealno, u pozadini se odvio sukob. "Došao sam joj sa strane i rekao kako smatram da je dobila odličnog supruga. Imao sam iskrene namjere, a od nje sam dobio komentar: Zašto ti mene grliš", ispričao je Stefan kasnije u izjavama.

"Rekla sam mu: 'oprosti, zašto ti mene grliš, čiji si ti muž?'. I onda se on iznervirao. Rekli su mi da je jako dobar, ali meni to nije bilo tako. Rekla sam da to nije dobro, njegova djevojka će se možda osjećati loše, a ovo je moje vjenčanje. Ja tebe ne poznajem, ne možeš ti mene grliti, nismo mi prijatelji. S time je prešao granicu jer ja nisam tako opuštena s ljudima. Imam svoje granice", rekla je nova kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.