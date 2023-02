Čim su ušli u svoj stan, Miljana i Marko A. primijetili su svoju svadbenu fotografiju, koja im se jako svidjela.

"Baš smo onako power couple!", komentirali su, a Miljana je dodala kako se odmah vidi da su jake individue i ekscentrici a da njezin suprug izgleda kao grof Drakula. "S obzirom na to da imamo dvije spavaće sobe, to nam je za početak u redu. Spavat ćemo odvojeno pa ćemo vidjeti“, bila je jasna Miljana, a Marko A. je komentirao kako ga to ne zabrinjava.

Parovi se sve više zbližavaju

Hedvigu i Zorana zanimalo je što se jučer događalo s Petrom i Darijem te da su čuli da 'burek avantura' baš i nije dobro prošla.

Zaključili su da oni jednostavno provode previše vremena skupa. "Važno je i kako se provodi vrijeme zajedno i da se provodi vrijeme odvojeno - to su dvije jako bitne komponente“, rekao je Zoran.

Heda je predložila da se Zoran malo više druži s Darijem, primjerice, da odu u teretanu, ali s obzirom na to da Dario nije sportski tip, Zoran je zaključio da njega može odvesti samo u neki kafić.

Petra i Dario završili su svoju sliku od puzzli. Sinoć se Petra ispričala Dariju jer nije dobro reagirala dok je pravila burek zato što se bojala da će se osramotiti.

"On isto kad nešto zezne, prizna pogrešku i ispriča se i mislim da nije zlopamtilo, Dosta dobro prima isprike i po tome smo slični“, rekla je Petra.

Marko A. je pripremio sat joge za Miljanu, Zorana i Hedvigu, no Miljana se tome nije nimalo veselila jer je to njoj previše dosadno.

Marko smatra da oni nisu toliko različiti dok Miljana kaže da postoji dosta malih različitosti koje bi kasnije mogle prerasti u veće.

"Ići ćemo malo shopping, kupit ćemo najosnovnije stvarčice, te dekoltee zaboravi! Onaj dan što si imao onaj dekoltee, ni ja ne nosim takav, tako da to moramo malo regulirati“, komentirala je Miljana stil odijevanja svog supruga.

Ekspertica Sanela odlučila je posjetiti Tihomira i Manuelu zbog scene na prošloj ceremoniji, kad je Manuela željela napustiti show. Tihomira najviše živcira to što on i Manuela ne dijele povjerenje koje bi trebali imati u braku.

Nelly je željela da Tihomir rangira tri privlačnosti kod Manuele, a on je rekao: "Ne prvome mjestu je intelektualna privlačnost, fizička privlačnost je na trećem mjestu, a emocionalna na drugom.“ Dodao je kako mu Manuela i je i nije privlačna te objasnio: "Meni je osoba lijepa kad je prema meni dobra, u prvom redu definiram ljepotu preko te intelektualne razine.“ Priznao je da mu jednostavno nedostaje taj neki klik s Manuelom da bi se zaljubio u nju.

Petra upoznala Daria s prijateljicom

Petra je odlučila putem videopoziva odlučila upoznati Darija sa svojom dobrom prijateljicom Jelenom, a Dario je želio čuti neke njezine savjete.

Jelena je bila vrlo konkretna tako da im je objašnjavala da ako kod njih ima prijateljstva, poštenja i kompromisa, onda su na dobrom tragu da održe odnos, na što je Petra komentirala da svega toga ima u njihovu odnosu. Darija je zanimalo kakva je Petra u stvarnom životu.

Jelena je otkrila kako je na početku njihova prijateljstva bila rezervirana, ali kasnije je postala jako opuštena, pričljiva i kolovođa zabave.

Dariju se od svih Petrinih frendica najviše svidjela Jelena jer je opuštena i normalna, ali ga je iznenadilo što je rekla da je i Petra jako opuštena i zabavna. "Volio bih je upoznati takvu, nisam to još doživio“, zaključio je Dario.

Tihomir i Manuela razgovarali s eksperticom

Ekspertici Saneli i Tihomiru pridružila se Manuela, koja je komentirala kako smatra da su sve riješili i da nemaju problema jer se nakon svađe ispričala.

"Ne mogu ocijeniti koliko je bila iskrena, ali malo je teško shvatiti kako sad to funkcionira - večer prije je htjela obavezno izaći i posvađali smo se zbog toga zato što ja nisam htio, a drugi dan je rekla 'oprosti' i sad ne izlazi. Tu je problem koji zbunjuje svakog muškarca - jedan dan ovako, drugi onako i na kraju ne znaš koji je njezin stav“, zbunjen je bio Tihomir dok mu je Manuela govorila kako od njega traži veću inicijativu ili da pokrene neku akciju jer ima osjećaj da samo ona to radi.

"Ima on definitivno mušku energiju samo što mislim da je ne izražava dovoljno“, zaključila je Manuela.

Manuela i Tihomir nastavili su razgovarati što ih sve muči u njihovu odnosu. Tihomir smatra da on i Manuela vode dosta različite živote izvan eksperimenta.

"Ona ima viška energije, što i pokazuje, a kad bih ja bio takav - ili bismo imali super život ili apsolutno naporan život tako da se povučem i prepustim joj inicijativu“, rekao je Tihomir, a Manuela je i dalje ponavljala kako bi voljela da pokaže tu svoju mušku stranu. „Glavni je problem što su zapeli na prijateljstvu“, rekla je Nelly i objasnila kako je Tihomir taj koji koči njihov odnos, odnosno, ne želi od Manuele ništa više od prijateljstva.

Marko A. je poklonio Miljani prostirku za jogu, što se njoj jako svidjelo jer stalno pokazuje znakove pažnje. Marko A. objašnjavao je kako funkcionira joga, no Miljana se nije mogla umiriti i slušati dok su Hedviga i Zoran bili oduševljeni.

"Nisam se mogla uživjeti, ali sam uživala u tome što on ima priliku da pokaže to svoje pred drugim parom, što je njima godilo i mislim da je Marko zbog toga sigurno sretan“, rekla je Miljana, a njezin suprug se nije naljutio jer smatra da je ona jednostavno takva.

Marko i Andrea odlučili su snimiti duet i odabrali su Colonijinu pjesmu 'Ljubavnici' koju su preimenovali u 'Supružnici'. Iako je to nešto što su oboje željeli napraviti, Andrei je bilo neugodno pjevati pred svima. Odlično su se zabavljali, Marko je bio jako uživljen u pjevanje, a Andrea nije mogla se prestati smijati. „Svaki naš zajednički zadatak meni bude baš super“, rekao je Marko.

Zoran je odlučio popričati nasamo s Markom A. koji je zadovoljan Miljanom. Također, Hedviga je popričala s Miljanom koja je priznala da su stručnjaci obavili dobar posao.

Marko A. o Miljani: 'Na trenutke bude kaotično i dinamično'

"Zasad je sve u redu, ništa me ne nervira“, dodala je Miljana, Hedviga se složila s njom kako je to vrlo važno. Marko A. priznao je Zoranu da kod njih ne postoji kemija u smislu fizičke privlačnosti. "Zanimljivo je, inspirativno i stalno otkrivam nešto tako da mi nimalo nije dosadno s njom, čak na trenutke bude kaotično i dinamično, ali sve je bolje nego da nema ničega“, zaključio je Marko A.

Hedviga je rekla i da vjeruje kako će se oni dobro uklopiti u njihovu grupu, no Miljana nije tako mislila pa je komentirala: „Imam taj osjećaj da su oni svi željni novog mesa, da nas čekaju kao vukovi u šumi. Vjerojatno sve jedni o drugima sve ispitali, sve znaju i sad smo im mi interesantni, a ja ću se na to pripremiti.“

Lorena i Stefan čitali tarot karte

Lorena je odlučila Stefanu proricati budućnost uz svijeće i tarot. Prva karta prorekla je kako Stefan voli piti. „Pijem, ali to definitivno nije kata koja bi me najviše opisivala“, komentirao je Stefan. Sljedeće karte su se odnosile na njihov odnos koji, sudeći prema kartama, cvjeta.

Lorena je nastavila s proricanjem budućnosti, a sada ju je zanimala sutrašnja večera. Karta je otkrila da će netko plakati, a oni nisu ni sumnjali da sutra neće biti neke drame. Također, izvukla je kartu kojom pretpostavljaju da će sutra netko pričati gluposti, a misle da će to biti novi par.

"Mogao bi biti neki konflikt na večeri“, složio se Stefan s Lorenom.

Kako je Tihomir izgubio okladu od Manuele, morao je obrijati bradu zato što ona ne voli bradate dečke. "Ne mogu vjerovati, sam sebe ne prepoznajem“, rekao je Tihomir i pozdravio mamu jer je znao da će biti sretna zbog toga. Nije mu bilo svejedno zato što se nije mogao sjetiti kad je posljednji put bio obrijan.

Ostatak večeri parovi su proveli svatko u svojoj omiljeni zabavi; neki su gledali filmove, neki bili na večeri, a neki u izlasku… A što će se dogoditi na zajedničkoj večeri te je li Lorena prorekla istinu - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.