"Nadam se da sam se barem jednim dijelom iskupio. Jučer sam te na trenutak doveo u negativnu situaciju", rekao je Marko svojoj partnerici Andrei. Referirao se na situaciju koja se odvila noć prije kada je sa žarom pričao o jednoj drugoj kandidatkinji u showu. Manuelu je pohvalio kako je ona energična žena, starija od njega što mu se itekako sviđa te uvelike drži do sebe. Dok je nekoliko minuta pričao o njoj, Andrea ga je nervozno gledala. No, ispričao joj se i rekao kako mu namjera nije bila povrijediti je. Kako bi joj se iskupio, pripremio joj je večeru, no više ni kod njih nije onako kako je bilo prije. Nema više smijeha, iskrice u očima, već nesvjesna nervoza koja se širila prostorijom.

"Dao mi je do znanja da mu je lijepo samnom i da u ovom trenutku ne želi nijednu drugu osobu. To je sve što sam ja već znala. Samo je to potvrdio kroz silno objašnjavanje, koje je trajalo i trajalo", rekla je Andrea. Marko se stalno vraćao na tu situaciju, što joj se nije nimalo svidjelo.

"Da ja mislim išta krivo ili loše po tom pitanju, momentalno bih otišla. Ne bih tu bila i ne želim se vraćati na to", zaključila je.