Dario Crnković (27) iz Rakovice i Petra Meštrić (28) bili su drugi par prve večeri "Braka na prvu", koji su spojili stručnjaci.

Dario i Petra su otkrili kako im je protekla prva bračna noć.

"Prva bračna noć je završila tako da sam ja završio u svojoj sobi, ona u svojoj sobi. Razumijem to, ipak gledat će to i roditelji", rekao je Dario.

"Bilo mi je jako čudno, nisam odmah ni primijetila da sam udana. Kad sam pogledala na prst, shvatila sam da sam udana i onda je došla SMS poruka od mog supruga, jasno piše: 'Moj muž', na telefonu", ispričala je Petra, kojoj se Dario jako sviđa.

"Bilo mi je odlično, dobila sam super muža. Super smo se naspavali", rekla je Petra, a Dario je dodao: "Poslala si me u svoju sobu". Na što je Petra prokomentirala da je to moralo biti tako pošto se vide prvi put, no ipak mu je na kraju "obećala" da neće uvijek biti tako.

