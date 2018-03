XC60 JE SVJETSKI AUTOMOBIL GODINE: Volvo ima novi veliki razlog za slavlje, dokazi da sjajno rade samo se nižu

Najboljim je Volvo XC60 proglašen na salonua automobila u New Yorku

Novi Volvo XC60 SUV srednje veličine proglašen je Svjetskim automobilom 2018. godine. Proglašenje je održano na Međunarodnom sajmu automobila u New Yorku, a ovo je samo još jedno u nizu priznanja za Volvo automobile. Model XC60 je također dobitnik prestižne North American Utility of the Year Award dok je model XC40 iz segmenta malih SUV-a proglašen Europskim automobilom godine tijekom Međunarodnog sajma automobila u Ženevi koji se održao ranije u ožujku. Nagrada za Svjetski automobil godine je prva u povijesti Volvo automobila.

“Iznimno sam zadovoljan što su se investicije naše kompanije isplatile. Suočili smo se s oštrom konkurencijom, ali ova nagrada je pokazatelj kako Volvo pruža savršenu kombinaciju dizajna, povezivosti i sigurnosti koja je privlačna kupcima diljem svijeta”, izjavio je Håkan Samuelsson, predsjednik i izvršni direktor Volvo Cars kompanije.





Iznimno siguran

XC60 je u 2017. ostvario najbolje rezultate na Euro NCAP testiranju zahvaljujući Volvo City Safety sustavu automatskog kočenja koje je potpomognuto podrškom pri upravljanju u slučaju da sustav automatskog kočenja nije dovoljan za izbjegavanje potencijalnog sudara. Tu je također i Sustav za sprječavanje sudara s nadolazećim vozilima s podrškom pri upravljanju koji smanjuje opasnost od frontalnog sudara te Sustav nadzora mrtvog kuta (BLIS) kojemu je također dodana podrška pri upravljanju kako bi se smanjio rizik od sudara prilikom mijenjanja trake.

Model XC60 je dostupan s nizom različitih dizelskih i benzinskih motora te nagrađivanim Volvo T8 Twin benzinskim plug-in hibridnim motorom od 407KS i ubrzanjem od 0-100 za 5.3 sekunde.