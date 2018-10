USPOREDBA ISTE ZIMSKE GUME U PET RAZLIČITIH DIMENZIJA: Rezultati će vas začuditi, ali poslušajte savjet

Mali nedostatak je pobjednička guma zabilježila samo na području trajnosti, ali ništa značajno

Maknemo li afinitiete vlasnika automobila vezane uz određene brendove i dubinu njihova novčanika, pozornost prilikom kupnje guma valja svakako obratiti i na njihove dimenzije. Iako pogled kroz prozor u ovom trenutku možda takvo što i ne sugerira, uskoro stiže vrijeme za zamjenu guma na automobilima, odnosno postavljanje onih zimskih. Sigurnost pritom mora biti u prvome planu.

Hrvatski autoklub objavio je rezultate testa setova zimskih guma Dunlop Winter Sport 5 u pet različitih dimenzija (195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17 i 225/40 R18) testirajući ih na najprodavanijem vozilu u kompaktnoj klasi – VW Golfu VII.

Najmanja je najbolja

Uz objašnjenje da je Dunlopov proizvod izabrane ‘zato što ova tvrtka (jedna od rijetkih) u čitavoj svojoj paleti jamči potpuno jednaki dizajn i potpuno jednaki sastav guma, bez obzira na to o kojoj se inačici radilo’.

Zaključak detaljnog ispitivanja – najboljima su se ipak pokazale najmanje gume (195/65 R15).

‘Osim što su najjeftinije, one su i najugodnije za vožnju te su ostvarile najbolje rezultate na mokrome i snijegu. Po potrošnji goriva su također bile u vrhu, na ledu su bile samo za nijansu slabije od guma većih dimenzija, dok su na suhom i po trajnosti očekivano ostvarile slabije rezultate. No dovoljne za pobjedu!’, javlja HAK dodajući ‘da su uočene razlike na kraju ovoga testa bile minimalne’.

‘Jedan od najboljih primjera izjednačenosti rezultata stiže s kočenja na suhom pri 100 km/h do nule. Naime, na ovom je testu između najslabije gume – one s najmanjim dimenzijama (48,1 m) i najbolje – one s najvećim dimenzijama (46,7 m), razlika bila samo 1,4 metra’, a ista je izmjerena i na testu kočenja na mokrome.

Ovaj put je pobjednik bio isti (225/40 R18), ali ovoga puta najslabija guma nije bila 195/65 R15, nego ona dimenzija 205/55 R16. Što se tiče akvaplaninga, najsigurnija guma je – najuža guma! U ostalim kategorijama na vlažnoj podlozi se nastavio trend izjednačenosti, a jedino je u kruženju po mokroj stazi najšira guma pokazala malo bolje rezultate od ostatka ‘konkurencije’.

Uvjeti po snijegu

Što se tiče uvjeta vožnje na snijegu, pet ponuđenih dimenzija bilo je izjednačeno samo na testu kočenja. Sve ostalo (prianjanje uz podlogu, držanje u zavoju, kretanje na uzbrdici…) otišlo je na stranu gume najmanjih dimenzija. S obzirom na to da se najveća simbolika zimske gume ocrtava upravo u njezinu ponašanju na bijeloj podlozi, rezultati i ove kategorije bili su odlučujući faktor zašto je Dunlop Winter Sport 5 u dimenziji 195/65 R15 pobjednik ovog komparativnog maratona.

Vožnja po ledu

Šire gume tek za nijansu bolje su prianjale od užih na ledenoj površini, dok u potrošnji goriva maksimalna razlika nije probila granicu od 4%, pri čemu je jedna od dvije gume najvećih dimenzija (225/45 R17) trošila potpuno jednako kao i najmanja guma (195/65 R15). Mali nedostatak je pobjednička guma zabilježila samo na području trajnosti, ali ništa značajno.

Na temelju testiranog HAK u svom zaključku tvrdi ‘da je najuža guma ujedno i najpametnije rješenje za vožnju po snijegu’.