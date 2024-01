Hrvatska je do sada uputila u Ukrajinu vojnu pomoć u vrijednosti 181 milijun eura i nastavit će slati pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, rekao je danas u Bruxellesu ministar obrane Ivan Anušić.

“Hrvatska je do sada uputila vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti 181 milijun eura i nastavljamo dalje slati pomoć koliko je to u našim mogućnostima”, rekao je Anušić koji je sudjelovao na neformalnom sastanku ministara obrane država članica EU.

Istaknuo je da Hrvatska ispunjava i da će ispuniti ono što je obećala i najavila da će poslati u Ukrajinu. Izrazio je nadu da će sve zemlje članice EU ispuniti ono što je dogovoreno kada je riječ o pomoći Ukrajini. Visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell, koji je predsjedao sastankom, izjavio je da će Europska unija do ožujka isporučiti oko polovice obećanih topničkih granata Ukrajini.

Države članice su u ožujku prošle godine obećale da će u sljedećih godinu dana isporučiti Ukrajini milijun komada topničkog streljiva.

Do sada je isporučeno samo 330 tisuća, a do kraja ožujka moglo bi biti dodatno isporučeno njih 200 tisuća. Borrell je također rekao da je Europska unija do sada obučila 40 tisuća ukrajinskih vojnika i da do kraja ove godine namjerava obučiti još njih 20 tisuća. Isporučeno je streljivo uglavnom iz postojećih zaliha u državama članicama, a te zalihe treba sada obnoviti povećanom proizvodnjom.

“Vojna industrija u cjelini mora početi funkcionirati sukladno izazovima koji su pred nama. Zemlje EU, među njima i Hrvatska, moraju razvijati svoje proizvodne potencijale”, rekao je Anušić.

Istaknuo je da Hrvatska mora početi proizvoditi streljivo i oružje ne samo za svoje potrebe nego i za izvoz i da će se hrvatske tvrtke uvezane u određeni klaster povezati s tvrtkama diljem Europe.

Anušić, koji je u studenom prošle godine preuzeo dužnost ministra obrane, najavio da će se povećati plaće hrvatskim vojnicima.

“Prvog dana kada sam preuzeo dužnost rekao sam da moramo jačati naše oružane snage, što i radimo kroz nabavu oružja, borbenih zrakoplova itd., ali sve oružane snage počivaju na čovjeku, vojniku koji mora biti zadovoljan i dobro plaćen za svoj posao”, rekao je.

Osim povećanja plaća, koje neće biti samo simbolično, poboljšat će se i neka pravila koja trebaju olakšati vojnički život. Između ostaloga, vojnici će biti razmješteni bliže svojim kućama, te neće morati spavati u vojarni ako im je kuća u blizini. Razmatra se i uvođenje beskamatnih stambenih kredita, olakšice kroz PDV i slično, rekao je Anušić.

Potvrdio je i da će se ukinuti zabrana tetoviranja vojnika.

“To je nelogičnost koja je izbacila iz užeg izbora nemali broj ljudi koji su imali tetovažu i koji zbog toga nisu mogli pristupiti u vojsku. Danas se moramo prilagoditi modernim trendovima”, rekao je Anušić.

