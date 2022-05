Severina je prije nekoliko dana na svojim društvenim mrežama sve građane pozvala na prosvjed na Trgu bana Jelačića i oštro prozvala ministra zdravstva Vilija Beroša zbog tretmana žena u zdravstvenom sustavu.

Za Jutarnji list je objasnila i zašto taj prosvjed smatra iznimno bitnim.

"Jako je važan trenutak i prosvjed. Važan je prije svega za hrabru Mirelu da se više nikada niti jednoj ženi ovo ne dogodi. Sutra moramo pokazati snagu i odlučnost da se zajamčena ženska prava više ne mogu kršiti ni ignorirati, da mora postojati takav sustav i stručnjaci koji mogu pomoći ženama u za njih najtežim mogućim životnim situacijama. Bez uplitanja ideologija", objašnjava Severina te dodaje kako se sutra nekoj trudnici može dogoditi slična stuacija.

"Jako je važno jer se sutra nekoj trudnici može dogoditi usred noći situacija slična Mirelinoj i to u glavnom gradu zemlje članice EU i da joj niti jedan ginekolog u zemlji ne zna i ne može pomoći. Je li to normalno? E zato sutra prosvjed. Kaže premijer Plenković da je to medicinsko pitanje. Točno, ali sami liječnici su ga potiho zbog svog svjetonazora učinili političkim. Godinama nas maltretira određena "teta Lidija" - razumjet će me tko treba - sa svojim alternativnim činjenicama. Ono što naša "teta Lidija" traži javno, ovi su liječnici radili tajno. Njihova mala urota. Dok nam Mirela nije ispričala svoju priču. E sad je DOSTA! Kao što je i naziv sutrašnjeg skupa", zaključila je.

Prije nekoliko sati oglasila se i na svom Instagram profilu na kojem je ponovno istaknula važnost samog prosvjeda.

"Okupacija neke ženetine, koja se pojavila niotkud i godinama maršira gradovima, večeras je napokon gotova. Večeras je DOSTA osobe "Ž" koja javno, a ministar i liječnici tajno, radi/e protiv ŽENA i ZAKONA. Dosta je njezine SEKTE i svih njezinih sljedbenika, koji bez emocija, empatije, ljudskosti i suosjećanja zagovaraju (suprotno svom nazivu) ono što nema veze sa životom. Večeras PRAVDA za Žene, Kćerke i Unuke. DOSTA je! Danas u 18:00h u Rijeci (Jadranski trg), Osijeku (Trg slobode), Sisku (kod ure), Šibeniku (Poljana), Splitu (Narodni trg), Zadru (Narodni trg), Korčuli (Spomenik), Puli (Trg Portarata) i Zagrebu (Trg bana Jelačića), gdje i ja dolazim... Vidimo se. P.S. ilustraciju sam pronašla na Internetu i maknut ću je za par dana, jer mi je negledljiva", napisala je.