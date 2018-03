RIMAC SE PRISJETIO HAMMONDA PA NA KRAJU NEVJEROJATNOG DANA OTVORIO DUŠU: ‘Neću trošiti puno živaca, ali ovo mi baš diže tlak’

‘Mislim da je Richard Hammond naučio svoju lekciju, ali zato je tu autonomna vožnja da ga upozori: ‘Hej, ideš malo prebrzo’.

Nakon što je Mate Rimac u Ženevi predstavio svoj novi hiperautomobil Concept Two s 1914 konjskih snaga, kojem će do 300 km/h trebati 11,8 sekundi, i koji bi mogao nadmašiti i Tesla Roadstera Elona Muska, osvrnuo se i na prošlogodišnju nesreću u kojoj je voditelj Grand Toura Richard Hammond slupao Concept One nakon čega se automobil i zapalio.

Rimac je sada ispod poklopca Concept Twoa stavio i vatrogasni aparat, uz poruku ‘U slučaju penjanja na brdo, ugasite vatru’.



Hammond je na to za Drive Tribe rekao da je počašćen jer je oduvijek htio utjecati na dizajn automobila, a to se sada i ostvarilo. Rimac je nakon predstavljanja Concept Two automobila rekao da je generalna ideja pokazati što sve električni automobili mogu.

‘Osim svih ostalih već navedenih prednosti ovog auta, imamo i jako puno tehnologije u autu: osam kamera, 12 ultrazvučnih senzora, osam radara i senzor za autonomnu vožnju. Za ovu posljednju stavku, oformili smo tim u Zagrebu koji se time bavi. To je ogromno područje, nećemo sada time riješiti sve probleme, želimo sportske aute malo začiniti autonomnom vožnjom. To najprije znači vožnja po trkaćoj stazi, instrukcije koje automobil može davati vozaču, ili ga čuvati u ekstremnim situacijama, da ne pretjera, recimo vozeći se po Hill Climbu u Švicarskoj. Mislim da je Richard Hammond naučio svoju lekciju, ali zato je tu autonomna vožnja da ga upozori: ‘Hej, ideš malo prebrzo’, rekao je Rimac za RTL.

Podsjetimo, Hammond je nakon te nesreće u Conceptu One ozlijedio samo koljeno jer je uspio na vrijeme izaći iz automobila.

Na kraju, kako i sam kaže, jednog nevjerojatnog dana, Mate Rimac se na Facebooku oglasio podužim statusom u kojem izražava svoje nezadovoljstvo što mu se ‘u usta stavljaju’ neke riječi koje nije izgovorio.

“U ovom nevjerojatnom danu neću puno živaca trošiti na nepotrebne stvari. Ali, moram reći da mi dižu tlak ‘naši’ mediji koji izmišljaju iz ničega moje ‘izjave’. Čitam da sam rekao da su nas Slovenci pohvalili i rekli da nas država treba podržavati? WTF – koje su to j***** gluposti?! Postoji hrpa materijala toga što sam danas rekao – i ako nije snimka mojih riječi, preporučujem da ne vjerujete – jer ne mogu vjerovati što se izmišlja bez ikakve osnove”, poručio je Rimac.