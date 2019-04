I dok je automoto svijet oduševljen jučerašnjom Rimčevom prezentacijom, jedan dio hrvatske javnosti mladom poduzetniku i inovatoru nikako ne može oprostiti – uspjeh.

Cijeli svijet mu se klanja, ali Mate Rimac i Concept Two novi su dokaz da će ti neki ljudi u Hrvatskoj oprostiti sve, osim uspjeha. Jasno, ne želimo generalizirati, većina komentara na društvenim mrežama obojena je pozitivnim tonovima, no ima i onih koji jednostavno nikada neće priznati i pohvaliti nečiji uspjeh. Ili ne shvaćaju dimenzije istog.

Jer očito da samo pojedinim internetskim trolovima i osobama neupućenima u tematiku nije jasno da se radi o prvorazrednoj senzaciji kada imaš vrlo dobru priliku za 255 milijuna eura prodati 150 ‘nečega’, što si osmislio i proizveo sam.

Tako neki smatraju da bismo od Rimčevog uspjeha neke koristi trebali imati svi mi.

Drugi komentator je ljutit što će si Concept Two moći priuštiti samo imućni.

Bilo je onih koji su Rimcu držali lekciju o proizvodnji automobila.

Državni poticaji tvrtki Rimac Automobili razvili su žustru raspravu među našim komentatorima.

A na ovaj komentar čak ni mi nemamo komentar.

Često se na društvo u kojem živimo kritički osvrtao i sam Rimac.

Nakon što je objavljen oglas za posao čistačice u Rimac Automobilima mnogi su ga kritizirali što zahtijeva od kandidatkinja ‘javljanje na telefon po potrebi’, ‘pomoć oko prijma stranke’ ili osnovno poznavanje MS Office paketa.

“U zemlji koja se bori s nezaposlenima i odljevom ljudi, pljuje se po oglasima za radno mjesto – po firmi koja u ovom trenutku ima 15 otvorenih natječaja i planira zaposliti više od 100 ljudi u ovoj godini – i to većinom za visokokvalificirana radna mjesta. Ova cijela priča je toliko jadna da neću ulaziti u detalje – ali ova ‘gospoda’ nisu razmišljala o tome da čistačice, primjerice, trebaju popisati materijal koji im treba i poslati e-mail u nabavu? Što smo toliko strašno tražili? Imamo već dvije čistačice i slobodno ih može bilo tko kontaktirati da im ispričaju kakve to grozote kod nas moraju raditi”, odgovorio je tada Rimac kritičarima.

I potkraj prošle godine imao je zanimljivu poruku za kritičare. “Što će taj Rimac. Samo prodaje kineske baterije tamo nekom Aston Martinu i Jaguaru. Da ti birtijaši znaju koliko je znanja, truda i problema samo u jednom dijelu – u ovom primjeru ključu. I da smo mi valjda jedina automobilska tvrtka koja cijeli ključ dizajnira, razvija i proizvodi. Ne sklapa – nego proizvodi svaku komponentu – metalne, kompozitne, plastične i elektroniku. Ne samo to – nego razvijamo i proizvodimo proizvodne procese i alate (kalupe, jigove, proizvodne linije…). I isto vrijedi za gotovo sve komponente auta – sve one gdje ima smisla i gdje ima dodane vrijednosti. I to ne samo za vlastite automobile, nego pogotovo za druge proizvođače automobila. Ali nije to to dok birtijaši to ne priznaju”, napisao je Rimac u prosincu.

Kasno sinoć Rimac se na Facebooku požalio kako su mu neki mediji stavili u usta riječi koje nije izgovorio, a ispod posta je dobio možda i najzabavniji komentar dana.

I hrvatski investitor i poduzetnik Nenad Bakić bio je neugodno iznenađen mnoštvom negativnih komentara za koje misli da su motivirani prije svega zavišću, ali i socijalističkim načinom razmišljanja. “Inače poznato je što najviše izluđuje zavidnike, a to su dobrotvorna djela, koja oni pogrešno shvaćaju kao pokazatelj superiornosti, pa moraju tu demonstraciju uništiti. Zavist je potpuno drugo od ljubomore, i puno destruktivnije – i za zavidnike!”, poručio je Bakić na Facebooku.

Još kritičniji je bio Saša Cvetojević, poduzetnik i investitor u zdravstvenom sektoru, ICT tvrtkama te u distribuciji robe široke potrošnje. On je putem svog Facebook profila poručio da za ovu zemlju više nema šanse. “Kako odavno rekoh – nema šanse za ovu zemlju, niti se tu ima ikoga spašavati. Iseliti se i ostaviti MOĆove neka jedu pečate”, poručio je Cvetojević.