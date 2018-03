OVAJ KARLOVČANIN JE NACRTAO OBJE RIMČEVE JURILICE: ‘Ljepše je dizajnirati normalni auto i to iz jednog jednostavnog razloga’

“Tko god se interesira za dizajn mora znati da to nije ‘normalan’ posao. Tu se mora dati potpuno i sve od sebe. Kreativa ne poznaje radno vrijeme”, kaže Adriano Mudri, dizajner Rimčevog Concepta 1 i Concepta 2

Kod sjajnih električnih superautomobila Mate Rimca, Concept 1 i Concept 2, pažnju ne plijene samo tehničke performanse već i dizajn tih jurilica za koji je zaslužan Adriano Mudri, rođeni Karlovčanin.

Kao dječaka rat ga je udaljio od Karlovca, a njegov put do uspjeha išao je od Zagreba, u koji je doselio kao šestogodišnjak sa svojom obitelji, Graza gdje se školovao, pa preko Italije gdje je dizajnirao koncepte za Lamborghini te rada u Opelovom dizajnerskom centru i u kineskom Qorosu, piše Radio Mrežnica.

[VIDEO] MATE RIMAC UPRAVO PREDSTAVIO NOVI HIPERAUTOMOBIL: Ima 1914 konjskih snaga, do 300 km/h dojuri za 11,8 sekundi, košta 1,7 milijuna eura



“Kreativa je posao od zore do dugo u noć”

Uspjeh koji je postigao s tvrtkom Rimac rezultat je njegovog dugogodišnjeg truda i rada.

“Tko god se interesira za dizajn mora znati da to nije ‘normalan’ posao. Tu se mora dati potpuno i sve od sebe. Kreativa ne poznaje radno vrijeme. To ide od jutra, odnosno od zore do dugo u noć. Morate se jako puno truditi. Nikad ne treba odustati od toga. Svatko može postići uspjeh, samo sebe mora uložiti”, kazao je Mudri za Radio Mrežnicu.

San svakoga dizajnera je, kaže, dizajnirati sportski automobil, no naglašava kako je u tom poslu ipak najvažnije naći ravnotežu.

“Dizajnirati automobil je samo po sebi izazov. Super sportski automobil je nešto posebno. Ipak je ljepše dizajnirati “normalni” auto jer ga onda i češće vidiš na cesti”, ističe.

[FOTO] MATE RIMAC PREDSTAVIO CONCEPT_TWO I ODUŠEVIO SVIJET: Pogledajte spektakularan novi hiperautomobil

“Nećemo stati na ovome, imamo velike planove”

Kaže kako mu motivacija nije novac, već ljubav prema stvaranju što se vidi i po vrhunskom izgledu Concepta 2 u kojemu je sve domaće, hrvatsko, osim koža koja je iz Bugarske i mehanizama sjedala iz Italije. Čak se glodanje materijala i pečenje karbona radilo u Svetoj Nedelji. Planovi Mudrog, kao i Rimca su veliki.

“Naravno da nećemo stati na ovome. Imamo velike planove. Vidjet ćemo što ćemo još ostvariti i u kojem vremenskog periodu”, kazao je mladi dizajner rodom iz Karlovca.