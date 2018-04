NAGRADOM DOKAZAN DOBAR POSAO: BMW M5 je najbolji automobil visokih performansi za 2018.

Titula za BMW M5

BMW M5 je proglašen “World Performance Car 2018 (najboljim automobilom visokih performansi u 2018. godini)”, čime je to bio sedmi put da je BMW dobio nagradu World Car Award od organizacije “World Car of the Year (Svjetski automobil godine)”. Svečanost dodjele nagrada održana je 28. ožujka 2018. na Međunarodnom sajmu automobila u New Yorku.

U ovoj kategoriji bilo je ukupno jedanaest vozila – automobili orijentirani na performanse, od kojih se godišnje proizvodi najmanje 2000 primjeraka, a koji su dostupni za kupnju na najmanje dva kontinenta od 1. siječnja 2017. do 31. svibnja 2018. godine. Izbor i glasovanje u svim kategorijama provodio je međunarodni žiri sastavljen od 82 vodeća novinara za automobilsku industriju iz 24 zemlje.





BMW M5 opremljen je najnovijom verzijom 4,4-litrenog V8 motora s M Twin Power Turbo tehnologijom. Maksimalna snaga od 600 KS i maksimalni okretni moment od 750 Nm jamče vrhunski pogon i fenomenalne vozne performanse. V8 biturbo motor ubrzava M5 od 0 do 100 km/h za samo 3,4 sekunde.

Novi M5 ima M specifični pogonski sustav na sve kotače M xDrive. Prijenos snage preuzima novi M Steptronic mjenjač s 8 stupnjeva i opcijom Drivelogic: u kombinaciji s pogonskim sustavom M xDrive, osigurava snagu turbo punjenog motora visokih okretaja koji se na savršen način prenosi na cestu.