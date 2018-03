On je elegantan i dinamičan, dizajniran da uživate bez obzira na vanjske uvjete – bio to hladni vjetar ili topli ljetni pljusak.

Kabrioletska inačica najprodavanijeg Lexusovog modela IS stigla je i u Hrvatsku. S obzirom na podatak kako je rok isporuke topless izvedbe popularnog Lexusa čak pet mjeseci, jasno je zbog čega njegova prodaja kreće u vrijeme godine kad bismo se vozili bilo kako, samo ne sa spuštenim krovom.

Novi Lexus IS 250 C krase sve odlike standardnog IS-a, a to su dinamični dizajn, vrhunska kvaliteta izrade, potpuna opremljenost te suverene vozne performanse koje pruža dobro nam znani šestocilindrični benzinski motor s 208 KS.

S njime za sprint do stotke ovom Lexusu treba ravno devet sekundi, dok je krajnja brzina 210 km/h. Mjenjač je automatski, sa šest stupnjeva, a njime se može upravljati i sekvencijalnim ručnim prijenosom smještenim na upravljaču.

Lexus IS 250C može se pohvaliti i aluminijskim krovom s najbržim na svijetu trodijelnim otvaranjem i zatvaranjem, i to u svega 20 sekundi.

Kako kažu u Lexusu, posebna pažnja posvećena je upravo ovom sklapanju krova jer su prioritet bili brzina, glatkoća i tišina sklapanja, dok se za njegovo podizanje i spuštanje koristi 15 motora i 37 senzora.

Pri kreiranju IS-a 250C veliku ulogu odigralo je i iskustvo u proizvodnji modela SC, posebice zbog SC-ove elegancije i vrhunske kvalitete što dokazuje i sama činjenica da najbolji rezultat na svijetu u otpornosti na kišu (waterproof) ima upravo Lexus SC.

Isti ultrakompaktan krov omogućuje vodeći po veličini prtljažni prostor u klasi. S podignutim krovom isti mjeri 583 litre, a sa spuštenim je obujam 235 litara.

Prostranost na stražnjoj klupi je među vodećima u segmentu na koju se prilazi samo jednim dodirom na električni prekidač.

Novi IS 250 C odlikuje se i vrhunskim audio sustavom koji osigurava konzistentan zvuk bilo da se vozi s podignutim ili spuštenim krovom.

Sigurnost je također na najvišoj razini. Karoserija je posebno dodatno ojačana, sigorna u slučaju prevrtanja, a u serijskoj opremi je i šest zračnih jastuka.

U standardnom paketu opreme unalazi se i VDIM (integrirani sustav upravljanja kretanjem vozila) kako bi se omogućila visoka sigurnost i maksimalan užitak u vožnji. Kontrole klima uređaja i audio sustava automatski se podešavaju uvjetima sa spuštenim krovom.

Na hrvatskom tržištu dostupna su dva paketa opreme Finesse (59.900 Eura) i Luxury (63.500 eura), a jedina opcija na Lexusu IS 250C je navigacija s vrhunskim audio sustavom Mark Levinson, što stoji 4.600 eura.