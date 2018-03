ODUŠEVLJENI I STRANCI: ‘Rimčev Concept Two parira Muskovoj Tesli. Zapanjujuće je napraviti ovakvo što s tako malim timom’

‘Takvo što je teško postići s relativno malim timom, iako kompanija posljednjih godina samo raste, no uspjeli su to učiniti s novim Concept Two koji objedinjuje zapanjujuć interijer i izvanredno korisničko sučelje.’

Nakon što je na prestižnom Geneva Motor Showu Mate Rimac predstavio novi bolid kreiran u njegovoj tvrtki Rimac Automobili, mnogi predviđaju da će bolid nadmašiti Teslin Roadster, a o njemu već pišu i mnogi strani mediji.

150 hiperautomobila s 1914 konjskih snaga

S jednim punim spremnikom goriva Rimčev hiperautomobil može prijeći 659 kilometara. Novom automobilu će do 300 km/h trebati 11,8 sekundi, imat će 1914 konjskih snaga, a proizvest će ih 150 komada. Rimac je otkrio i da automobil ima četiri motora, aktivnu aerodinamiku i ovjes, osam kamera, električno upravljanje volanom te električno kočenje. Rečeno je da će Concept Two nadmašiti dosadašnje brojke, a to je potvrdio i sam Rimac, objavivši kako će bolid imati 1914 konjskih snaga, a do 100 km/h ubrzavat će za samo 1,85 sekundi.

Novom Rimčevom automobilu dive se i strani mediji, pa tako portal Engadget piše o njegovih 1914 konjskih snaga, 500 više nego što se očekivalo. Taj portal piše i o performansama ovog hiperautomobila, poput ubrzanja od 96 kilometara na sat, 1,86 u sekundi te maksimalnoj brzini od 412 kilometara na sat. Pišu da time Rimčev automobil parira Tesla Roadsteru Elona Muska.

Softver prepoznaje raspoloženje vozača

Dodaju i da Concept Two ima 400 konjskih snaga više i od jednog od najbržih automobila na svijetu, Bugatti Chirona. Hvale i izgled Concepta Two i njegovu dramatičnu figuru te dvije tone, što je inače puno za superautomobile. Ovaj automobil prepoznaje lice vozača, pomoću čega se otključava paljenje motora, a pametan sustav očitava i vozačevo raspoloženje i u skladu s tim predlaže sportsku ili pak opušteniju vožnju. ‘Ako se čini da tražite zabavu, ekran će pokazati trkaće linije, a ako se čini da radije ne biste ludovali, softver će podesiti sve za opušteniju i udobniju vožnju’, piše Engadget.

Dodaju i da će Rimac proizvesti 150 primjeraka Conceot Two automobila, što će biti puno više u usporedbi sa samo osam primjeraka originala. Pišu da nema riječi o cijeni, no očekuju da će koštati iznos koji se piše sa sedam znamenki.

‘Ovako nešto je teško postići s malim timom’

Da je Rimac proizveo novi hiperautomobil koji ‘ima jednako lude specifikacije kao Tesla Roadster’ piše i portal Electrek. Dodaju da je Rimas nakon predstavljanja Teslinog Roadstera promijenio planove za svoj Concept Two, te pišu da je Teslin automobil ipak napredniji utoliko što s jednim punjenjem može prijeći 1000 kilometara, a Rimčev hiperautomobil jednim punjenjem može prijeći oko 650 kilometara. Ipak, Electrek piše da je Rimčev automobil cjelina performansi, dizajna i udobnosti, što je iznenađujuće s obzirom da se radi o malom startupu koji ga je proizveo.

‘Takvo što je teško postići s relativno malim timom, iako kompanija posljednjih godina samo raste, no uspjeli su to učiniti s novim Concept Two koji objedinjuje zapanjujuć interijer i izvanredno korisničko sučelje.’