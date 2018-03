FOTO: Novi, jeftini Fiat Uno iz Kragujevca

Dok se Hrvatska polako, ali sigurno pretvorila u zemlju šoping-centara, u kojoj se svakoj stranoj investiciji u proizvodnju nastoji zagorčati život, naši susjedi grabe naprijed. Tako bi do iduće godine s tvorničke trake u Kragujevcu trebao sići novi Fiat Uno.

U doba krize low budget automobili su postali in i ušli u modu. Velik broj vozača automobil kupuje prema mjeri svog džepa i u skladu s mogućnostima, a ne kako bi kod susjeda ili kolega izazvali zavist.

Fiat se ponudi “recesijskih” automobila pridružio s potpuno novim modelom koji će se proizvoditi u Brazilu, ali i u Srbiji, u Kragujevcu, za potrebe europskog tržišta.

Fiat svoj model Uno vidi kao novi “brz odgovor na potrebe tržišta” s ciljem da zainteresira nižu i srednju klasu stanovništva. Njegovi tvorci ambiciozno tvrde kako će na matičnom tržištu (prvo kreće u Brazilu) biti “vođa u segmentu kompaktnih automobila”.

Točna cijena se još ne zna, no šuška se da bi mogla biti oko 8.000 eura, dakle u rangu, primjerice, Dacie Sandero.

Novi Uno u Brazilu bi se trebao pojaviti već za nekoliko mjeseci, dok će Europa na njega pričekati malo više. Naime, zbog prilagodbi i opremanja tvornice u Kragujevcu, ne očekuje se da će proizvodnja i prodaja početi prije početka iduće godine.

Pod kodnim imenom Progetto 327, novi model je razvijen i konstruiran u Brazilu u suradnji s torinskim Fiat Centro Stile. Novi automobil sadrži velik broj elemenata koji ga već na prvi pogled čine prepoznatljivim članom obitelji Fiat. Tri reza na prednjoj masci evociraju Pandu prve generacije, a ista tema se ponavlja u oznaci na stražnjem dijelu automobila. Iako ukupni profil automobila snažno podsjeća na aktualnu Pandu, stražnji dio vozila inspiriran je Puntom Evo, osobito kad govorimo o obliku poklopca prtljažnika, svjetala i odbojnika.

Prednja svjetla su, međutim, poveznica s popularnim vanom Fiorino. Službenih fotografija interijera nema, no poznato je kako će biti jednostavnog dizajna, s velikim “kiklop” okruglim multifunkcijskim instrumentom ispred vozača, gotovo preslikanim iz Fiata 500. Ostali elementi interijera biti će “posuđeni” iz Pande i Grande Punta.

Novi Uno postavljen je na dobro nam poznatu platformu modela Panda i 500, a ispod prednjeg poklopca dva su temeljito obnovljena benzinska motora koja nude poboljšanja u efikasnosti i potrošnji goriva, i to 1,0 Fire Evo i 1,4 Evo Fire.

Oba će (u Brazilu) doći i u izvedbi “Flex fuel” specifikaciji, tj. s mogućnošću korištenja bilo benzina ili alkohola u čistom obliku ili njihove smjese u bilo kojem rasponu, što je imperativ za tamošnje tržište.

Novi Uno će biti ponuđen u četiri specifikacije, sve u verzijama s pet vrata. Uvodni model je Uno Vivace 1,0 Flex i slijedi ga isti motor i oprema u modelu Uno Way 1,0 Flex. Bogatije opremljeni modeli su i s oznakom Attractive, i to Uno 1,4 Flex i Flex Uno 1,4 Way.

Model Uno Way krasi SUV izgled s detaljima poput crnih odbojnika, zaštite donjeg postroja, te zaštitnih plastika na obrubima blatobrana i vratima. Tu su i krovni nosači te nešto povišenije podvozje. Ova verzija bit će namijenjena isključivo Brazilu, no uvijek ostaje otvorena mogućnost proširenju ponude modela koji će se proizvoditi u Europi.

Prethodni članci:

arti-201002030557006

arti-201003180515006

arti-201002090405006