Za povećanje plaća u javnom i državnom sektoru Vlada je osigurala 880 milijuna eura i iznad toga neće ići, bez obzira na najavljene sindikalne akcije. Ekonomski analitičar Velimir Šonje komentirao nam je trenutnu situaciju.

Hoće li rast plaća u državnom i javnom sektoru utjecati u ovoj godini na procijenjenu stopu inflacije ili se već dio toga ispuhao u prošloj godini, već je bio ukalkuliran?

"Jedan dio je već u prošloj godini ukalkuliran i izveden, onih pet posto u studenom i sada ide još dodatno povećanje. Međutim, to se uklapa u jednu širu sliku rasta plaća i potrošnje u Hrvatskoj, tako da sam taj rast gledam izolirano. On neće imati neki presudan utjecaj, recimo na inflaciju u ovoj godini. Međutim, po mojoj procjeni, inflacija će u Hrvatskoj biti nešto veća nego u europodručju, otprilike jedan do dva postotna boda. Ali mi tu sada govorimo o razinama inflacije koje su daleko ispod onoga što smo vidjeli u protekle dvije godine. Dakle, mi smo na vrhuncu. Prije godinu i nešto dana imali smo 12,5 posto inflaciju. Sada je zadnji podatak 4,5 posto i mislim da se negdje oko 3 ili 4 posto kreće i očekivana inflacija u Hrvatskoj u ovoj godini, bez obzira na ovaj rast plaća."

Vlada je već jednom napravila ustupak: budžet za plaće s 850 povećala na 880 milijuna eura. Sad vidimo da je to izazvalo neki domino efekt jer, recimo, obrazovni sindikati traže da im se da još 13, 14 milijuna eura i onda će biti zadovoljni. Možete li ocijeniti je li ovo bilo politički mudro? S jedne strane, reakcija sindikata je očekivana, no kako se sve ovo zajedno može odraziti i na ekonomiju?

"Znamo da smo u izbornoj godini i što se tiče europskih izbora i što se tiče nacionalnih izbora. Prema tome, jasno je da se pregovarački način sindikata, s jedne strane, i relativna popustljivost Vlade, s druge strane, treba sagledavati u kontekstu politike. To bi bilo vrlo opasno kada bi se nastavilo i nakon izbora, jer ove stope rasta plaća nisu održive u nekom srednjem i dugom roku. No, nije ni prvi ni zadnji put da se to događa tako da, ono što možemo očekivati je da će sada biti tvrdih pregovora, da će biti visokih stopa rasta koje su zapravo već više-manje dogovorene. S druge strane, proračun kratkoročno to može izdržati bez problema zato što će naš proračun ove godine biti u malom deficitu - planirano je do dva posto BDP, a mislim da je to ostvarivo. A nakon izbora, sljedeća Vlada morat će se postaviti restriktivnije tako da nakon izbora očekujemo da nekog daljnjeg većeg povećanja plaća za 2025. neće biti."

Hoće li se, po vašem mišljenju, dogoditi neki preljevi, veći interes radne snage za prelazak iz privatnog sektora u javni?

"Nažalost, mi imamo taj jedan strukturni problem s našim tržištem rada, gdje pogotovo privatni sektor nema dovoljno radnika. Tu se ipak radi o dosta različitim strukama i profesijama te ne očekujem da će ovaj rast plaća u javnom sektoru sada privući radnike iz privatnog, zato što i u privatnom sektoru prirodno rastu plaće, prosječna neto plaća u Hrvatskoj je dosegnula 1208 eura, prema zadnjim podacima i očekujemo da će ona i dalje rasti, tako da javni sektor neće biti konkurentan privatnome, a nedostatak radne snage je strukturna pojava koja će se i dalje nastaviti."

I još samo da se vratimo na onaj vaš prethodni odgovor. Kažete da će iduća Vlada morati zaustaviti rast plaća, ali mislite li da je sada ova politika plaća utemeljena na racionalnosti i realnim polazištima osnovama ili je zapravo riječ o predizbornom kupovanju birača?

"Ona je kombinacija dvije stvari. Jasno je da kada ovo ne bi bila izborna godina, onda bi stopa rasta plaća o kojima govorimo sigurno bile manje. S druge strane, s obzirom na inflaciju koja je bila i na ipak nešto sporiji rast plaća zbog nje, to je hvatanje jednog vlaka koji je prošao. Dakle, imamo ta dva efekta koja se miješaju. Ja bih to podijelio negdje na pola. Dakle, imali bismo upola manje stope rasta da nismo u izbornoj godini."

Čuli smo na ovom skupu od guvernera Borisa Vujčića da su kamatne stope jednake kao u Njemačkoj, međutim, što se tiče plaća, naše se nikako ne mogu se usporediti. Kada ćemo to dostići?

"Da bismo dosegnuli nominalne plaće kakve su u Njemačkoj, morali bismo imati gospodarstvo koje je produktivno kao njemačko, a ovisno o sektorima te razlike u produktivnosti ponekad su i do 75 posto, a ponekad 30 posto. Kod nas je to u prosjeku 25 do 30 posto manje. Produktivno gospodarstvo i realne plaće su tu negdje i zaostaju u značajnim postocima. To su izazovi koji se ne mogu prebroditi u godinu, dvije ili tri. Oni su nastajali kroz povijest i potrebna su desetljeća vrlo uspješnih ekonomskih politika i rasta da bi se oni zatvorili. Tako da, mi ćemo imati kamatne stope kao u Njemačkoj, imamo financijsku stabilnost kao u Njemačkoj i to je dobro, ali da bismo dostigli životni standard Njemačke, za to je potreban razvoj od nekoliko desetljeća."

