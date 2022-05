Prosvjed pod nazivom “Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena!” održat će se u Zagrebu i još nekoliko hrvatskih gradova u znak solidarnosti s Mirelom Čavajdom i svim ženama kojima je u Hrvatskoj uskraćen zakonski zajamčen prekid trudnoće i drugi oblici zdravstvene skrbi. Prosvjed je s početkom u 18 sati najavljen u Zagrebu na Trgu bana Jelačića te isto vrijeme u Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zadru i na Korčuli. Prosvjednu akciju organiziraju udruga RODA, CESI, Zaklada Solidarna, PaRiter, Građanke i građani Rijeke i Platforme za reproduktivna prava.

Klinički bolnički centar Zagreb izvijestio je u četvrtak da su trudnicu Mirelu Čavajdu, kojoj je drugostupanjska komisija odobrila prekid trudnoće, danas informirali o načinu prekida trudnoće koji je moguće učiniti u Petrovoj bolnici, no ona je to odbila. Više pročitajte OVDJE.

Udruge koje u znak solidarnosti s trudnicom Mirelom Čavajdom popodne organiziraju prosvjede "Dosta! Uništavanja javnog zdravstva i zanemarivanja zdravlja žena" poručile su u četvrtak da su ih izjave ministra zdravstva Vilija Beroša učinile bjesnijima i odlučnijima na djelovanje.

Beroš je danas objavio kako će HZZO pokriti troškove u Sloveniji.

Na jutrošnjoj konferenciji za novinare tim povodom ispred Hrvatskog sabora, Lana Bobić iz Platforme za reproduktivnu pravdu osvrnula se na jučerašnji izjavu ministra Beroša naglasivši da je to bila potvrda da se Čavajdi umjesto zdravstvene zaštite već tjednima pružala institucionalna tortura.

Iz udruge Roda Branka Mrzić Jagatić kazala je da će na današnjem prosvjedu pročitati pismo koje je Čavajda uputila svima, te će ponoviti svoje zahtjeve premijer Andreju Plenkoviću i ministru Berošu.

"Zahtijevamo prekid trudnoće koji je dostupan Mireli Čavajdi i svim ženama u Hrvatskoj, da se donesu hitno smjernice i protokoli koji ženama jamče legalan, dostupan i siguran prekid trudnoće, tražimo da se utvrde kapaciteti, i zdravstvenih radnika i ustanova za provođenje postupka prekida trudnoće, tražimo da se napravi registar onih liječnika koji imaju priziv savjesti", kazala je Mrzić Jagatić.

Dodaje da neće stati dok se ti zahtjevi ne ispune.

Ivan Blažević iz Zaklade Solidarna izvijestio je da su u subotu popodne pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za osiguravanje zdravstvene skrbi Čavajdi te da su u 48 sati prikupili nešto više od 220.000 kuna do 1500 građana i 16 tvrtki.

"Ovdje vidimo da su svi bolesnici ljuti, jer znamo kakva je zdravstvena skrb kod nas. Ovo je samo još jedan slučaj koji je pokazao kako stvari u Hrvatskoj funkcioniraju. Dosta nam je ovog zdravstvenog sustava koji ne želi, a nekad i ne može, pružiti zdravstvenu skrb svim građanima Hrvatske", poručio je Blažević.

Na pitanje kako će postići da se njihovi zahtjevi ispune, kazali su da će koristiti hrvatske i međunarodne institucije, ponovivši da neće stati do ispunjavanja zahtjeva.

Bobić je dodala da Hrvatska nema vlast koja je spremna provoditi postojeći zakon, koja je kompetentna i hrabra. "Ne očekujemo od ove vlasti da će imati hrabrosti donijeti progresivniji zakon", dodaje.

Na pitanje trebaju li se javno predstaviti ginekolozi koji provode prekid trudnoće i koji nemaju priziv savjesti, Mrzić Jagatić kaže da to nema smisla.

"Treba prozivati one koji to ne rade. Koliki postotak liječnika će imati priziv savjesti, to je na njima, ali sto posto žena mora imati osiguranu zdravstvenu skrb", zaključila je Mrzić Jagatić.

Zastupnice lijevo-liberalnog spektra također pozvale na prosvjed

„Krajnje je vrijeme da kažemo dosta i Crkvi i HDZ-u i Berošu i kojekakvim Zekanovićima koji se drznu svakodnevno odlučivati o pravima žene i ljudskim pravima bilo kojeg pojedinca da odlučuju o vlastitom tijelu. Danas svi imamo priliku glasno viknuti za ljudska prava i prava žena, jer ako mi ostanemo po strani, naše kćeri, unuke, majke, sestre, poznanice, prijateljice sutra će se morati opravdavati licemjerima i šovinistima za neku svoju odluku”, rekla je Mirela Ahmetović (SDP) na konferenciji za novinare u Saboru.

Ovaj prosvjed, ocijenila je, temelj je izmjene zakona, jer izmjena zakona koja će omogućiti ženi da raspolaže svojim tijelom je neizbježna i sigurno će se dogoditi. Pokažimo da smo oko ovog pitanja potpuno nepodijeljene, apelirala je Ahmetović.

Da u društvu nema podjele oko prava žene na prijevremeni prekid trudnoće, unatoč osmišljenoj konzervativnoj politici, smatra i Ivana Kekin (Zeleno-lijevi blok) koja poručuje kako je „važno da kažemo 'dosta' tiraniji”. Sve ankete pokazuju da 70 posto građana smatra da žene imaju pravo odlučivati o svom tijelu i tu smo svi na istoj strani, bez podjela, dodala je.

U Hrvatskoj se ne poštuju ljudska, ženska i reproduktivna prava, što se dogodilo uslijed konzervativne revolucije koja traje već nekoliko desetljeća. Nije se slučajno dogodilo da su na čela najvažnijih zdravstvenih ustanova došle najkonzervativnije osobe pa se pravo na prekid trudnoće svakodnevno osporava, kazala je Kekin.

“Danas smo ovdje da kažemo – pobačaj, nazad u Ustav. Jer da je pobačaj u Ustavu, teško da bi se moglo tumačiti kako se hoće. Važno je priznati da je za retradicionalizaciju društva izrazito odgovorna i Crkva”, istaknula je Katarina Peović (Radnička fronta)..

“Dosta je toga da naši građani, pa i žene, po ostvarivanje svojih prava odlaze u druge države. Takva Hrvatska ne može opstati”, upozorila je Dalija Orešković (Centar).