VAŽNO UPOZORENJE: Ako vam se upali ova lampica u autu, ni slučajno ga nemojte paliti! To bi vam iz džepa moglo izbiti 20.000 kuna

Upozorenje za vlasnike dizelskih vozila – dugotrajno mirovanje automobila i kratka putovanja mogu imati poguban utjecaj na filtre čađi

Vlasnicima dizelskih vozila preporučuje se da izbjegavaju putovanja kraća od dvadesetak kilometara kako bi izbjegli zagušenje filtra čađi. Filtri čađi (DPF) na modernim dizelskim vozilima funkcioniraju tako da prikupljaju sitne čestice čađi koje su posljedica izgaranja goriva u motorima, piše Revija HAK.

Kad se nakupi dovoljna količina, filtri su programirani da u njima dođe do izgaranja čađi. To se događa u vožnji i taj proces je automatiziran, povećanjem temperature ispušnih plinova na ulazu u filtar spaljuju se čestice u njemu. U DPF-u dolazi do (samo)izgaranja vozite li od 15 do 20 minuta u kontinuitetu iznad 2500 o/min.

Važno upozorenje objavila je britanska Udruga ovlaštenih servisa (IGM) prema kojemu se preporučuje vlasnicima dizelskih vozila da izbjegavaju putovanja kraća od dvadesetak kilometara kako bi se izbjeglo zagušenje filtra čađi.

Što napraviti ako se upali lampica?

U tim kratkim intervalima neće se aktivirati izgaranje čestica čađi. Dođe li do zagušenja, uključit će se lampica na instrumentnoj ploči automobila. U tom slučaju odmah nazovite servis, odnosno nemojte paliti automobil.

U servisu će vam vjerojatno regenerirati filtar (do 1200 kuna), a ako to neće biti moguće troškovi zamjene mogu biti veći od 20.000 kuna, ovisno o servisu u kojem to radite. Dakle, nije loše zapamtiti ovaj savjet.