TESTIRALI SMO KOLIKO JE ZAPRAVO POSKUPIO UBER: Nove cijene su radikalno više, neugodno smo se iznenadili

Uber je u ponedjeljak cijenu minute vožnje sa 60 povisio na 120 lipa po minuti

Uber je u Zagrebu drastično poskupio. U ponedjeljak smo oko 18 sati testirali nove cijene i imali se prilike u to i sami uvjeriti. Iz kompanije su u ponedjeljak priopćili kako cijena vožnje po minuti s dosadašnjih 60 lipa raste za dvostruko pa će tako iznositi 1,2 kune. Start ostaje na šest kuna, a kilometar na 3,60 kuna.

UBER DRASTIČNO POSKUPIO: Ipak, imaju dobre vijesti za one koji trebaju do zračne luke

Dobra je stvar što se smanjuje cijena vožnje do aerodroma – ako krećete s južne strane Save ta će vas vožnja koštati 70, a ako krećete sa sjeverne strane grada 95 kuna.

Testirali smo gradsku vožnju Uberom na jednoj prosječnoj vožnji koja nas je umjesto dosadašnjih 30-ak kuna, koštala nešto malo više od 40. Konkretno, ovako to izgleda s novim cijenama:

A ovako je ista ruta izgledala sa starim cijenama, prije nekoliko dana:

Ili ovako:

Prosječna vožnja 10-ak kuna skuplja

Jasno je dakle kako je spajanjem UberX-a i UberSelecta, zbog čega je došlo do ovog poskupljenja, cijena vožnje od pet kilometara porasla za oko 10 kuna, barem u našem slučaju. Doduše, prema cijenama koje je Uber objavio minuta vožnje bi trebala poskupjeti za dvostruko, pa bismo tako umjesto šest kuna, primjerice, trebali plaćati 12. U našem je slučaju, očito, vožnja trajala nešto dulje od uobičajenog, premda nismo imali takav dojam.

Generalni direktor Ubera za jugoistočnu Europu Davor Tremac kazao je kako kontinuirano rade na poboljšanju iskustava za korisnike i vozače te kako ovim potezom žele osigurati visoku razinu kvalitete i za jedne i za druge. No, krajnje je upitno je li Uber nakon najnovijeg povećanja cijena i dalje najjeftiniji taksi prijevoznik na tržištu, a sasvim sigurno kako to neće biti kada dođe do surgea, odnosno povećanja cijena zbog visoke potražnje.

Posljednji put Uber je povisio cijene u svibnju uoči turističke sezone – tada je cijena kilometra skočila sa tri na 3,60 kune, a cijena minute vožnje uvećana je za 20 lipa.