MATE RIMAC I NJEGOV C2 BILI SU GLAVNE ZVIJEZDE U ZAGREBU: Otkriveni budući planovi tvrtke iz Svete Nedjelje

Ljudi u Zagrebu mogli su ovog vikenda na Strossmayerevom trgu vidjeti jedan od najboljih automobila 2018., model C2 koji je projektiran i napravljen u Svetoj Nedelji.

U dva su šatora bili izloženi model C2 kao i drugi primjerci tehnologija koje razvijaju Rimac Automobili. Pored su bili i djelatnici tvrtke koji su odgovarali na pitanja posjetitelja, fotografirali se s njima i dijelili i potpisivali postere. I sami su rekli kako su iznenađeni koliko je puno ljudi došao vidjeti automobil i saznati nešto više o njemu.

Glavna je zvijezda bio Mate Rimac s kojim su se htjeli fotografirati i stari i mladi i koji se satima družio i razgovarao s fanovima, piše Zimo.

Organizirane su i prezentacije o povijesti tvrtke i zanimljivim detaljima o automobilima i tehnologiji koje su Rimac Automobili razvili do sada za sebe i partnere.

Nešto potpuno novo

Tvrtka Rimac automobili surađuju s brojnim partnerima – tako su nedavno objavili i novu suradnju s Pinifarinom vrijednu čak 600 milijuna kuna. Za Aston Martin i njihovu hibridnu super jurilicu Valkyrie Rimac Automobili isporučuju baterijski sustav i infotainment, za Pinifarinu isporučuju cijelu platformu (sličnu modelu C2, no prilagođena njihovim vozilima), za Jaguar su odradili prototip i elektrifikaciju E-Typea iz šezdesetih, surađuju s još jednom španjolskom i kineskom kompanijom te sa Seatom na modelu Seat Cupra Racer koji će se koristiti na utrkama e-automobila, rekao je Denis Grahovac iz softverskog odjela.

U vezi modela C2 tiče, Grahovac je rekao kako trenutno kreće proizvodnja uzoraka za homologaciju te će zato morati i razbiti neke modele, dok proizvodnja primjeraka koji će se isporučiti klijentima kreće u 2020. godini i plan je napraviti 3 automobila mjesečno.

Naveo je i zanimljivost za sve ljubitelje električnih bicikala i Greypa, “Sljedeće godine izbacuju novi model koji će biti ‘bum’ i donijet će nešto što još nema u toj industriji. Ne smijem reći što, ali bit će nešto totalno novo.”

Rimac – Radimo nešto specifično

Prije nekoliko mjeseci Rimac Automobili pokrenuli su vlastitu flotu autonomnih automobila za istraživanje i prikupljanje podataka. U vezi toga je Hrvoje Erjavec rekao kako ciljaju na 4. stupanj autonomije vozila, no imaju poseban pristup – za razliku od većine drugih kompanija koje razvijaju tehnologiju koja bi trebala zamijeniti ljude za volanom, autonomna tehnologija koju razvijaju u Rimac Automobilima vozačima bi trebala pomoći da budu bolji vozači.

“Želimo pokriti jednu nišu, kao što s našim tehnologijama danas ne radimo za neke jeftine aute, nego više za high performans, tako ćemo isto i za autonomnu vožnju. Ne tučemo se s Waymom i Nvidijom nego radimo specifično”, rekao je Rimac dodavši da Waymo i druge tvrtke ulažu milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije i autonomnu vožnju, dok je tehnologija njegove tvrtke namijenjena za sportske automobile na stazi i sportsku vožnju.

Razvoj ovakvog automobila i tehnologije Rimac je nazvao “velikim zalogajem” zbog sigurnosnih elemenata, “Auto mora imati redundanciju i backup sustave – sustav kočenja ima nekoliko backupova, kao i sustav skretanja koji mora imati redundanciju.”

Rimac je objasnio i što je mozak autonomne vožnje. “Umjetna inteligencija omogućuje autonomnu vožnju i koristi se u svim segmentima autonomne vožnje – od same percepcije, odnosno da auto može razumjeti svoju okolinu do donošenja odluka da li da ide jednom putanjom ili drugom te donošenja sigurnosnih odluka.”

Iako nećete moći provozati izloženi C2, uskoro ćete moći sjesti za volan Rimčevog Concepta One, ali u videoigri. Stvar je u tome da uskoro dolazi igra The Grand Tour u kojoj ćete moći provozati čudo iz Svete Nedjelje te barem na taj način osjetiti kako to izgleda sjesti za upravljač jednog od najatraktivnijih automobila na svijetu.