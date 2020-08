RIMČEV CONCEPT ONE OSVANUO U JEDNOM AMERIČKOM OGLASNIKU: Pazite kolika mu je cijena

Automobil je odlično očuvan te je svijetloplave boje, a unutrašnjost je obložena bež kožom

Na američkoj stranici za prodaju luksuznih automobila, jahti i stanova duPont Registry objavljen je oglas u kojemu se prodaje Rimac Concept One, poznatiji kao prvi hrvatski superautomobil.

Kao prodavatelj navedena je firma Manhattan Motorcars iz New Yorka, a automobil se prodaje za milijun i šesto tisuća dolara (nešto više od deset milijuna kuna). Radi se o novijem modelu iz 2019. godine koji je prešao 111 milja (oko 178 kilometara).

Automobil je odlično očuvan te je svijetloplave boje, a unutrašnjost je obložena bež kožom. Također, jednini je primjerak koji se prodaje na ovom oglasniku. Svi koji su zainteresirani za kupnju, trebaju popuniti obrazac koji se šalje prodavatelju.

Inače, hrvatski inovator Mate Rimac 2013. godine nepoznatom kupcu isporučio je prvi Concept One, no nije otkrio kome je prodao automobil niti kolika je bila njegova cijena. Tri godine kasnije, Rimac Automobili predstavili su prvi komercijalni model Concept One na međunarodnom salonu automobila u Ženevi.