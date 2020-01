PROBLEM S AUTOŠKOLAMA, PROMETNI STRUČNJAK UPOZORAVA: ‘Treba odabrati dobru autoškolu, a ne onu najjeftiniju’

U samo jednom slučaju otkrivene su barem tri nepravilnosti u radu jedne zagrebačke autoškole, a prometni stručnjaci i vještaci upozoravaju kako je to posljedica liberalizacije tržišta i snižavanja cijena osposobljavanja vozača

Život bez vozačke dozvole gotovo je nezamisliv. Brzi dolazak s jednog mjesta na drugi te brojni poslovi, ali i oglasi, zahtijevaju posjedovanje vozačke dozvole, a ponekad i automobila. Stoga većina građana želi što prije položiti vozački ispit, odnosno pronaći autoškolu u kojoj će dobro voziti.

Za to je potrebno stalno voziti, a to je nešto što kćer Zagrepčanke Ive Kelemenić, u svojoj autoškoli nije iskusila. Iako je zakonski predviđena obveza prije polaganja vozačkog ispita s instruktorom odvoziti 35 sati, ona to od lipnja još nije učinila. Razmišljala je o promjeni autoškole, no vlasnik autoškole Novi Zagreb, uvjeravao ju je da će biti slobodnih mjesta. Vlasnik autoškole nije htio iznijeti svoju stranu priče za HRT.

Kelemenić smatra da odugovlačenje s vožnjama loše utječe na polaznike koji se osjećaju nesigurno, zbog čega se obratila HAK-u kako bi prijavila problem. No, na pet telefonskih brojeva njihove Stručn eslužbe za nadzor autoškola nitko joj se nije javio.

Skriveni podaci o nadzoru

Iz HAK-a, pak, poručuju kako u Hrvatskoj postoji 380 autoškola i da se nad svim barem jednom godišnje provede redoviti nadzor. Postoji izvanredni nadzor, koji počinje prijavom nezadovoljnih roditelja ili polaznika autoškole. U HAK-u nisu htjeli otkriti koliko je izvanrednih nadzora provedeno u prošloj godini. Iz MUP-a su kratko poručili kako će po otkrivanju nepravilnosti postupiti prema članku 213. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to na prijedlog HAK-a.

“Prođu nadzor, komisija pregleda jesu li učionice u redu, jesu li im auti u redu, ali rad na terenu je nemoguće kontrolirati. Škole štede na gorivu, štede na kvalificiranim instruktorima, pa imamo situacije da razni instruktori koji sami ne znaju voziti uče kandidate voziti automobile, motocikle i tako dalje”, upozorava sudski vještak za promet, Goran Husinec.

Za nekvalitetu krive niske cijene?

No, brojni su slučajevi kršenja propisa ostali neotkriveni, a za sve je, prema mišljenju sudskog vještaka za promet, Roberta Spudića, kriva liberalizacija, koja je dovela da smanjenja cijena nastavnog sata, a posljedično i do, smatra, smanjenja kvalitete osposobljavanja vozača. Predlaže da država definira minimalnu cijenu nastavnog sata ili da se odrekne PDV-a tako da proglasi autoškole nastavnom djelatnošću.

Upozorava kako se zbog visokih troškova događa da jedan instruktor vozi u dvije autoškole, kao u slučaju kćeri Ive Kelemenić, a i da između dva nastavna sata ne bi smjelo proći više od tri dana.

“Autoškole, da smanje svoje troškove, jedne instruktore prebacuju iz jedne autoškole u drugu, prebacuju automobile i nastoje da im automobili što više voze, budu što više na cesti, a da im naravno troškovi budu što manji. Moramo znati da je gorivo jako skupo, radni sat kvalitetnog instruktora je jako skup pa nažalost ne možemo očekivati da kvalitetan instruktor uče kandidata za male novce”, dodaje Husinec.

Dobro, a ne jeftino

No, niti niže cijene autoškola mnogima nisu pristupačne, pa se u autoškolu često ide s popustom, ali čini se da neće uštedjeti ništa. Kelemenić je rekla kako je autoškolu za kćer platila preko Ponude dana, no nije dobila nikakav ugovor o osposobljavanju.

“Mene stalno zovu roditelji kandidata, to su najčešće mladi ljudi, koji se žale na razne autoškole, da ih odvlače, da ih ne nauče voziti, a oni su naivno mislili da je autoškola dobra ako je jeftina. Nema dobre škole koja je jeftina, nažalost”, upozorava Husinec i preporučuje da se mladi upisuju u dobru autoškolu, a ne u najbližu ili onu u kojoj misle da će najlakše proći vozački ispit.