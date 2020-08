PORSCHE IZBACIO NOVU PANAMERU: Od 0 do 100 ide za 3,1 sekunde, izgleda božanstveno, ali cijena joj itekako paklena

Novi Porsche Panamera pokriva sada još širi spektar. On povezuje performansu sportskog vozila s komforom ekskluzivne limuzine.

Posebice s 463 kW (630 KS) snažnim Panamera Turbo S ovaj proizvođač sportskih vozila naglašava svoj visok zahtjev u pogledu performanse najbolje u klasi. Novi top model nadmašuje vrijednosti performanse dosadašnjeg Panamera Turbo.

Porsche osim toga neprestano slijedi svoju E-Performance strategiju. Panamera 4S EHybrid nadopunjuje ponudu plug-in hibrida za kompletno novi pogon sa snagom sustava od 412 kW (560 KS). Sam električni doseg je u usporedbi s dosadašnjim hibridnim modelima povećan do 30 posto. Komfor i sportski karakter u jednakoj mjeri profitiraju od unaprijeđenih komponenti vozila, kontrolnih sustava te nove generacije regulacije upravljanja i guma.

Turbo S: od nule do 100 km/h u 3,1 sekunde

Novi Panamera Turbo S pruža s 463 kW (630 KS) i 820 Nm okretnog momenta 59 kW (80 KS) veću snagu i 50 Nm veći okretni moment nego dosadašnji vrhunski motor s unutarnjim sagorijevanjem Turbo. To znatno poboljšava performanse: Standardni sprint je kod načina vožnje Sport Plus završen nakon 3,1 sekunde. Najveća brzina iznosi 315 km/h. Poznati četverolitreni V8 biturbo motor – razvijen u Weissachu, proizveden u Zuffenhausenu – je u tu svrhu temeljito dorađen. Kako bi se ogromna snaga kontrolirano prenosila na cestu i povećala performansa u zavojima, između ostalog su u skladu s modelom primijenjeni i dalje optimizirani zračni ovjes s tri komore, Porsche Active Suspension Management (PASM) i sustav stabilizacije Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) uključujući Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Svoju neograničenu sposobnost performanse novi je Panamera Turbo S dokazao na legendarnoj stazi Nürburgring-Nordschleife: Test vozač Lars Kern je krug duljine 20,832 kilometara na najzahtjevnijoj trkaćoj stazi na svijetu završio za točno 7:29,81 minuta – službeni rekord u kategoriji „Gornja klasa“.

Više sporta i komfora zahvaljujući optimiziranom sustavu vozila i regulacije

V8 biturbo motor Panamere GTS je optimiziran prije svega u pogledu svog razvoja snage. Sa 353 kW (480 KS) i 620 Nm novi Panamera daje GTS 15 kW (20 KS) više snage nego prethodni model. I ona neprestano raste gotovo do granice broja okretaja. Razvoj snage se time izjednačuje s razvojem snage klasičnog sportskog vozila s atmosferskim motorom. Uz to je kod novog serijskog sportskog ispušnog sustava zahvaljujući asimetrično postavljenom stražnjem prigušivaču zvuka još jače izražena klasična karakteristika V8 zvuka.

U novoj Panameri i Panameri 4 se sada diljem svijeta na svim tržištima koristi već poznati 2,9-litarski V6 biturbo motor. Vrijednosti snage se s 243 kW (330 KS) i 450 Nm ne mijenjaju.

Za sve nove Panamera modele su sustavi vozila i regulacije podešeni u smjeru sportskih karakteristika i komfora i djelomično potpuno iznova aplicirani. Tako primjerice dorađeni Porsche Active Suspension Management (PASM) pruža osjetno poboljšanje komfora prigušivanja, dok regulacija električnog sustava stabilizacije Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) osigurava veću stabilnost. Osim toga, koristi se nova generacija regulacije upravljanja i guma.

4S E-Hybrid s baterijom od 17,9 kWh i do 54 km električnog dosega

S novom Panamerom 4S E-Hybrid Porsche predstavlja još jedan plug in hibridni model usmjeren na performansu. Inteligentna kombinacija elektromotora snage 100 kW (136 KS) koji je integriran u PDK mjenjač s osam stupnjeva i 2,9-litarskog V6 biturbo agregata s 324 kW (440 KS) postiže se snaga sustava od 412 kW (560 KS) i maksimalni okretni moment sustava od 750 Nm. Na isti način oduševljavaju i performanse: U kombinaciji sa serijskim paketom Sport Chrono sprint uspijeva od nule do 100 km/h u 3,7 sekundi. Pri 298 km/h se postiže najveća brzina. Bruto kapacitet baterije povećan je pomoću optimiziranih ćelija u usporedbi s dosadašnjim hibridnim modelima s 14,1 na 17,9 kWh, a načini vožnje su optimizirani u pogledu još učinkovitijeg korištenja energije. Panamera 4S E-Hybrid ima potpuno električni doseg prema WLTP EAER City od do 54 km (NEDC: do 64 km).

Optički izoštren za još upečatljiviji nastup

Novi Panamera modeli – ovisno o pogonu se osim sportske limuzine može naručiti i Sport Turismo ili Executive s produljenim međuosovinskim razmakom – u tvornici sada dobivaju do sada opcionalnu prednju stranu Sport Design s markantnim rešetkama za dovod zraka i velikim bočnim otvorima za rashladni zrak te prednje svjetlo na jednoj traci. Kompletno novo prepravljeni prednji dio Panamere Turbo S razlikuje se većim bočnim dovodima zraka i novo oblikovanim elementima boje eksterijera koji svojim vodoravnim spojem pojačavanju dojam širine. Trake svjetala dvostrukih Turbo prednjih svjetala sada su jasno razdvojenije.

Dorađena traka svjetala sada s prilagođenom konturom besprijekorno prolazi preko poklopca prtljažnika. Na taj način bez prekida spaja oba novo dizajnirana LED stražnja svjetla. GTS modeli serijski imaju nova zatamnjena Exclusive Design stražnja svjetla s dinamičnom funkcijom Coming / Leaving Home. Tri nova 20“ i 21“ kotača nadopunjuju ponudu tako da je sada na raspolaganju sveukupno deset različitih dizajna.

Digitalno umrežavanje i sustavi asistencije za sigurnost i komfor

Porsche Communication Management (PCM) obuhvaća dodatne digitalne funkcije i usluge kao na primjer poboljšano online govorno upravljanje Voice Pilot, Risk Radar za aktualne informacije o prometnim znakovima i opasnostima, bežični Apple® CarPlay i ostale Connect usluge. Uz to Panamera nudi opsežan izbor inovativnih sustava svjetala i asistencije poput sada serijskog asistenta za pridržavanje trake uključujući prepoznavanje prometnih znakova te Porsche InnoDrive uključujući tempomat za održavanje razmaka, sustav Night Vision Assist, asistent za promjenu traka, LED matrix prednja svjetla uključujući PDLS Plus, Park Assistent uključujući Surround View i head-up zaslona.

Novi Porsche Panamera od sada je dostupan za narudžbu te krajem listopada stiže kod trgovaca. U Njemačkoj cijene počinju s 91.345 eura za Panameru sa stražnjim pogonom. Svi ostali modeli imaju pogon na sve kotače: Panamera 4 je dostupan po cijenama od 95.289 eura naviše, Panamera 4S E-Hybrid od 126.841 euro naviše, Panamera GTS od 136.933 eura naviše i Panamera Turbo S od 179.737 eura naviše – sve cijene uključuju PDV i opremu specifičnu za zemlju.