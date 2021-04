OVO ČUDO LETI! Rimac pokazao što može njegov C_Two: Izgledalo je kao da Porsche Turbo S stoji na mjestu!? ‘Još nismo na 100%’

Rimac je na staroj avionskoj pisti u Velikoj Gorici sa C_Two uspio prijeći četvrt milje za 8,95 sekundi, čime je zapravo neslužbeno postao serijski automobil s najbržim ubrzanjem na svijetu

Mate Rimac objavio je na YouTubeu video koji prikazuje što trenutno može njegov C_Two na staroj avionskoj pisti u Velikoj Gorici. No, Rimac u videu ističe kako automobil, što se tiče isporuke maksimalne snage, još nije na 100 posto, odnosno da su na nekih 85 do 90 posto, a u idućim tjednima planiraju doći do maksimalnih 100. Također, Rimac je otkrio kako će uskoro C_Two dobiti i novo ime.

Potpuno homologirani prototip za cestu testiran je u vožnji na četvrt milje gdje je uspio ispuniti zadaću, odnosno postići brzinu od 251,2 kilometra na sat za 8,95 sekundi, čime je zapravo postao serijski automobil s najbržim ubrzanjem na svijetu, prestigavši Bugattija.

Od 0 do 100 km/h za 2,3 sekunde, ali Rimac nije zadovoljan

Što je najbolje, Rimac kaže kako je ubrzanje do 100 kilometara na sat za 2,33 sekunde koje je postigao “prilično loše”, s obzirom na to da nisu još na 100 posto. Naime, kad se sve posloži do kraja, serijski model će od 0 do 100 doći za 1,85 sekundi, a maksimalna brzina će mu biti 412 km/h zahvaljujući ogromnih 1914 konjskih snaga (1.408 kilovata) i 2396 kilograma okretnog momenta.

Porsche Taycan Turbo S nije imao šanse

Da sve bude uzbudljivije, na pistu je stigao i jedan Porsche Taycan Turbo S radi utrke s Rimčevim C_Two.

Unatoč Rimčevoj relativno sporoj reakciji na startu, njegov prototip ipak je to uspio nadoknaditi i s lakoćom odnijeti pobjedu, prešavši 400 metara za samo 8,94 sekundi brzinom od 256,2 km/h.

Uostalom, pogledajte sami kako je to izgledalo: