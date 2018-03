VEĆI OD TOUAREGA: VW koncept T-Prime GTE najava je luksuznog SUV-a koja oduševljava

Koncept luksuznog SUV modela koji bi se u ponudi Volkswagenovih automobila trebao smjestiti iznad moćnog Touarega, predstavio je njemački proizvođač na pekinškom Auto Showu. Studija nosi ime T-Prime GTE i djeluje impozantno.

Smješten na modularnu platformu (MLB), na koju Volkswagen stavlja svoja velika vozila s uzdužno postavljenim motorima, predstavljeni koncept dimenzijama nadmašuje Touareg, pa je tako od njega dulji 171 mm, a dulji je čak i od prve generacije Phaetona i to za okruglih 10 mm. Prevedeno u konkretne brojke, T-Prime GTE je dug 5070 mm, širok 1999 mm, visina mu iznosi 1707 mm, a sve to znači i prilično puno mjesta i potpuni komfor u unutrašnjosti koncepta koji stiže sa dva sjedala u drugome redu.

Plug-in hibrid

Prije osvrta na vanjski i unutrašnji izgled koncepta, nekoliko riječi o pogonu. On je plug-in hibridan i kombinira 2,0-litarski turbobenzinski motor sa 250 konjskih snaga i 370 Nm zajedno sa elektromotorom čije maksimalne vrijednosti iznose 134 KS i 350 Nm. S litij-ionskom baterijom koja omogućava prelazak puta u duljini oko 50 kilometara, osam-stupanjskim mjenjačem i pogonom na sve kotače sve se to projicira u 375 konjskih snaga i najvećim okretnim momentom od 700 Nm. Potrošnja vozila varira od 2,7 litara na sto kilometara s punom baterijom do 8,1 u slučaju kada je ona prazna.

Vrijeme potrebno za punjenje baterije iznosi osam sati preko kućne mreže, odnosno oko dva i pol sata puni li se automobil javnim punjačima veće snage.



Tri načina vožnje

Moguće ga je voziti u tri različita modaliteta, a oni su čisto električni (E-mode), hibridni i GTE s time da ovaj posljednji pruža najviše snage iz električnog i TSI motora pa ubrzava do 100 km/h za nešto više od šest sekundi i pruža maksimalnu brzinu od 224 km/h koturajući se na, barem u konceptnoj izvedbi, 22-colnim kotačima dimenzija 285/40.

Unutrašnjost vozila očekivano je moderna, većina prekidača u njoj više ne postoji (izuzev onih na samom upravljaču), a njom dominira instrumentna ploča povezana sa središnjim zaslonom. Osjetljivost na dodir se podrazumijeva, a veseli informacija iz Volkswagena da će ovakav kokpit budućnosti njemački proizvođač u svoja vozila početi ugrađivati već sljedeće godine.

Ipak, zasad nije poznato kada će u Pekingu predstavljeni koncept u prodaju niti na koja će tržišta stići.