SIN CARS S1: Ovo je možda i najružniji automobil u Ženevi, no ne bi ga trebalo suditi prema izgledu

Njegove su performanse moćne

Promjenjivi automobil prihvatljive cijene, kako Sin Cars najavljuje model S1, premda i ovo treba u samom startu riješiti i kazati da će na tržište s cijenom od 49,900 američkih dolara, svakako je automobil koji privlači posebnu pažnju na salonu automobila u Ženevi.

Razlog nisu njegove performanse već njegov prikazani izgled s dva lica koji mu je među mnogima priskrbio i ‘nominaciju’ za nimalo laskavu titulu najružnijeg automobila ondje. Izgled mu nikako nije prednost, no očito niti adut na kojeg su proizvođači računali pri njegovom slaganju.

Izgled kakav želite

Revolucionarni trkači automobil koji ima dozvolu voziti i običnim prometnicama doslovce se može svakodnevno slagati prema prohtjevima vlasnika, odnosno odlučivati kako će izgledati njegova karoserija, unutrašnjost i pogonski sklop.



U Ženevi se pokazao kao roadster bez krova i vrata, no dobra je stvar da ako vam se takav ne sviđa to možete i promijeniti.

Pogonski sklop

Svakako najzanimljiviji dio odnosi se na mogućnost biranja plug-in hibrida potpuno električnog automobila ili onog s motorom s unutarnjim izgaranjem. Prvospomenuta varijanta teška tek 220 kilograma ima bateriju kapaciteta 24 kWH, elektromotor koji mu daje 120 KS i 2,0-litreni turbo s 255 KS. Autonomija mu iznosi 200 kilometara.

U potpuno električnoj varijanti sa spomenutim motorom dolazak do odredišta se produžuje do 400 kilometara, dok s motorom s unutarnjim izgaranjem postoji izbor između 2,3 litrenog turba i 3,5 litrenog od kojih prvi razvija 310 KS, a drugi 365 KS.S ubrzanjem do 100 km/h za 2,8 sekundi, odnosno 2,5 sekundi u snažnijoj verziji, u pitanju je jedan od vodećih automobila te kategorije s ovogodišnjeg izdanja salona automobila u Ženevi.