CITROËN OTKRIO TREĆU GENERACIJU BERLINGA: Naglasak je stavljen na praktičnost i komfor, no dobrih vijesti ima još

Citroën je modernizirao Berlingo kojeg dovodi u Ženevu na salon automobila

Dizajnom modernizirani i komforom unaprijeđeni Berlingo, Citroënov ikonski model dosad prodan u više od 1,7 milijuna primjeraka, predstavit će se publici na salonu automobila u Ženevi u svojoj trećoj generaciji koja je preuzela značajke novog identiteta ovog francuskog proizvođača.

Njegov moderniji i slobodniji dizajn prvi je korak prema spoznaji da je riječ o novom automobilu, a proizvodit će se temeljen na EMP2 platformi u dvije veličine. M izvedba duga je 440 cm (2 cm više u odnosu na prethodnika), a izvedba XL 35 centimetara veća. Za razliku od modela M koja prima pet putnika, u XL će ih moći sjediti od pet do sedam.





Model M koji sad može prevesti teret duljine do 2,70 metara odsad nudi stotinu litara zapremnine više (775 litara ukupno), dok model XL (za petero putnika) ima 1050 litara prtljažnog prostora i može prevoziti 3,05 metara duge predmete. Za pohranjivanje manjih stvari pobrinut će se neki od 28 pretinaca ukupne zapremnine 186 litara.

To je dio o utovarnoj moći vozila koje ima i 19 sustava pomoći u vožnji, za onaj drugi dio o uživanju u vožnji pobrinut će se posljednje generacije motora – dizelski BlueHDI 1,5 i benzinski PureTech 1,2, dostupni u više izvedbi. Benzinci su u rasponu od 110 do 130 konjskih snaga, kod dizelaša je ona u rasponu od 75 do 130. Motori su upareni sa 6-stupanjskim ručnim, odnosno 8-stupanjskim automatskim mjenjačima.