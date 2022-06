ZNAMO I KOLIKO KOŠTA / Jeste li već čuli za ovaj SUV neobičnog imena? Pogledajte kako izgleda prvi Toyotin auto na struju

Nakon više od 20 godina rada na hibridnim modelima, koje su doveli do savršenstva, Toyota je u utorak u Hrvatskoj predstavila bZ4X - prvo potpuno novo Toyotino baterijsko električno vozilo (BEV). Radi se o potpuno originalnom vozilu, prvom iz serije različitih modela vozila bZ koji će se proizvoditi na novoj Toyotinoj platformi, posebno namijenjenoj za BEV vozila. Automobil neobičnog imena, bZ4X, dostupan je u verziji s pogonom na prednje i na sva četiri kotača. Riječ je o modelima jačine 204 i 218 KS. Vodeće u klasi "off-road" performanse omogućuje sustav AWD, koji u kombinaciji sa sustavom X-MODE jamči sigurne i stabilne performanse po blatu i snijegu, a automobil može prijeći i po 50 cm vode te mu se neće oštetiti baterija. Kapacitet litij-ionske baterije je 71,4 kWh. Toyota jamči da će baterija zadržati 70% kapaciteta i do 10 godina, što je dodatno potvrđeno jamstvom proizvođača na električno vozilo u trajanju od 8 godina ili do 160.000 km, te dodatno, produljeno jamstvo za bateriju u trajanju do 10 godina ili 1 milijun prijeđenih kilometara koje se aktivira nakon redovne godišnje provjere električnog vozila. bZ4X ima službeni doseg vožnje (prema standardu WLTP) do 516 km (FWD) ili do 470 (AWD). Brzo punjenje do 80% kapaciteta baterije postiže se nakon otprilike 30 minuta u uvjetima normalne temperature. U trenutku plasiranja na tržište vozilo ima ugrađen punjač od 6,6 kW, a automobili proizvedeni pred kraj 2022. godine imat će ugrađen punjač od 11 kW za još brže punjenje. Početna cijena za bZ4X uz paket opreme ELEGANT koji sadrži bogat paket aktivne sigurnosti kao i automatski dvozonski klima uređaj za FWD iznosi 412.100 kn, a za AWD iznosi 434.600 kn. Za bz4x potencijali će kupci moći dobiti poticaje za energetski učinkovita vozila, a čiji prvi krug ove godine kreće u ponedjeljak 27. lipnja.