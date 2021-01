Branik je zijevao sa strane, unutrašnjost oštećena, a za dijelove koji su nedostajali uvjeravao me da su ukradeni

Neostar predstavlja u potpunosti digitalizirani proces prodaje i kupovine rabljenih vozila.

Hrvatska je ovog mjeseca dobila prvu digitalnu platformu za kupnju i prodaju rabljenih vozila, Neostar.com. Ime Neostar već nam je poznato od ranije, no riječ je o potpuno novom konceptu na čijem se razvoju počelo raditi prije dvije godine, a koji će mnogima olakšati živote. Naime, tek rijetki uživaju u kupovini (ili prodaji) rabljenog automobila, pregledavanju oglasnika i neprestanom zivkanju, angažmanu prijatelja koji se bolje razumiju u aute, odnosno primanju poziva u pokušaju da prođu što bolje ili ne budu prevareni. Cilj Neostar.com-a upravo je to – izbjegavanje neugodnih situacija, i za kupce i za prodavatelje, uz punu podršku i pojednostavljeni proces prodaje i garanciju za sva vozila na platformi.

„Pregledavamo sve“

Oštećenje automobila, čudni zvukovi koje proizvodi, teško mijenjanje brzine i okretanje volana samo su neke karakteristike koje pri pregledu kroz 60 ključnih točaka predstavljaju osnovu za „pad na ispitu“ Neostar.com-a. Kako bi se pobrinuli da na svojoj platformi ne nude automobile koji će se pokvariti kroz mjesec-dva, svako vozilo prolazi kroz temeljitu inspekciju i ako ju uspješno prođu vozila dobivaju garanciju, a kupac može biti siguran da nije kupio ‘mačka u vreći’.

– Pregledavamo sve – pričaju nam NeoInspektori Marko i Ivan čiji je posao vrlo jednostavan – temeljito i pažljivo pregledati vozila koja se oglašavaju na platformi. No, da bi uopće izašli na teren, vozilo mora zadovoljiti određene kriterije. Ono, naime, nikako ne smije biti starije od 15 godina te mora imati manje od 250.000 prijeđenih kilometara. Nakon što potencijalni prodavatelj unese svoje osnovne osobne podatke te osnovne informacije o vozilu, u roku 24 sata dobiva termin za verifikaciju vozila i u tom terminu u njegovom se dvorištu pojavljuje NeoInspektor.

– Prvo odradimo vizualni pregled automobila. Sva vozila objavljena na platformi stvarno moraju biti u dobrom stanju. Može na njima biti pokoja ogrebotina, ali se mora fotografirati i istaknuti na fotografiji s znakom upozorenja. Ne smije biti većih oštećenja kao što su deformacija laka, lima i slično. Vozilo izvana mora dobro izgledati. Odradimo i probnu vožnju jer moramo provjeriti mjenjač, motor i sve ostalo. Auto ne smije vući u stranu, lupati, dimiti se, ne smije biti čudnih zvukova… – objašnjavaju Neostarovi inspektori.

Kakav automobil će odbiti inspektor?

Pregled, kako saznajemo, traje otprilike 30 minuta, a ako u tom vremenu inspektori zaključe da vozilo ne ispunjava Neostarove kriterije, imaju ga pravo odbiti. Uglavnom većinu vozila prihvaćaju jer su u dobrom stanju, no bilo je, kažu, i slučajeva u kojima su odlučili da automobil nije dovoljno dobar kako bi završio na Neostarovoj platformi.

– Odbio sam jednu Toyotu koja je bila stvarno jako udarena. Čovjek ju je popravio, međutim plastika unutra ispod poklopca je bila dobrim djelom oštećena i to je bilo jako vidljivo. Nije ju zamijenio s nekim zamjenskim, novim dijelovima nego je sve bilo popravljano. Još je i branik zijevao na jednoj strani. Auto bi trebao biti u simetriji. Kad se poklopi hauba, kad sjedne branik, da sve bude simetrično. No, ovaj je bio potpuno asimetričan, a imao je i puno kilometara – prisjeća se Marko.

Odbio je i Audi koji je bio oštećen s lijeve i desne strane na prednjim blatobranima jer je sumnjao da je bilo riječ o jače udarenom vozilu.

– Nedostajale su dvije lajsne na vjetrobranskom staklu, a bio je to relativno novi auto. Čovjek mi je rekao da mu ih je netko ukrao. To nisu dijelovi koji se kradu – pojasnio nam je NeoInspektor.

Titula NeoInspektora

No, nisu samo oštećenja i kilometri temelj za odbijanje vozila. Kako nam je ispričao Ivan, važna je i urednost automobila. Da budemo precizniji, ne očekuje se savršena čistoća vozila, pogotovo u ovo doba kiša i snijega, i jasno je da vozilo privatnih osoba nikad neće biti jednako čisto kao vozila trgovaca automobila. Ipak, neke granice postoje, smatraju ovi zaljubljenici u automobile koji su morali proći kroz Neostarovu edukaciju da bi zaslužili titulu inspektora.

Uz to što su morali naučiti točan slijed pregleda vozila po 60 točaka i koje se nedostatke može tolerirati, uz njihovo jasno navođenje u opisu vozila, a koji su neprihvatljivi, Neoinspektori iza sebe imaju bogato iskustvo u radu s automobilima. Od rada u rent-a-caru do rada kao procjenitelj štete, svaki od njih bavi se automobilima dugi niz godina, a kako kažu, „nije to samo iskustvo što se tiče zaposlenja, to je iskustvo koje je počelo kao hobi i interes, a oni rastu od djetinjstva“.

– Tipična muška priča – smiju se, ali odmah nadodaju da s nestrpljenjm očekuju da im se u timu pridruže i kolegice, jer auti nikako nisu samo njihovo područje. A da su NeoInspektori uistinu stručni i donro rade svoj posao potvrđuju i reakcije prodavatelja čija vozila svakodnevno provjeravaju.

Što se tiče cijene automobila, nju procjenjuje algoritam i ona odgovara tržišnoj cijeni. Ipak, inspektori s vlasnikom vozila pokušavaju dogovoriti odstupanje od tog algoritma, ako sami procijene da je ono moguće. Kako nam kažu, „svi uvijek misle da njihov auto vrijedi više nego što realno vrijedi, a mi smo tu da damo objektivu procjenu i pomognemo klijentima da se bolje postave u odnosu na tržište“.

Stabilizacija tržišta

No, osim što pozitivno reagiraju na znanje NeoInspektora, prodavatelji su oduševljeni i samom idejom i razvojem platforme.

– Ljudi su oduševljeni novim načinom rada. Smeta im kada, primjerice, prodaju neke interesantnije modele na hrvatskom tržištu i onda dobivaju sto poziva dnevno u kojima im potencijalni kupci žele spustiti cijenu opako ispod tržišne. Baš je nedavno jedan klijent prodavao Mercedesov terenac po zbilja konkurentnoj cijeni u odnosu na ostale u oglasnicima i požalio mi se da dobiva hrpu poziva u kojima čovjek ne kaže ni ‘dobar dan’, nego automatski spušta cijenu za 5.000 eura. Ovaj način prodaje mu odgovara jer nema takvog kontakta – prepričava NeoInspektor Marko.

S platformom, odnosno aplikacijom, takvih poziva nema ili su minimalni. Kupac i prodavatelj, ako to žele,komuniciraju isključivo putem aplikacije u kojoj je vozilo prikazano u 360 stupnjeva te su navedene sve specifikacije, ogrebotine i sve ostalo što su inspektori tijekom svojeg pregleda zamijetili. Dodatno, svako vozilo koje pregledaju Neostarovi inspektori ima jamstvo od 6 do 12 mjeseci jer, kako su nam objasnili, automobil upravo u tom periodu pokaže svoje mane.

– Tržište rabljenih automobila u Hrvatskoj prilično je neuređeno, a ovo će postaviti nova transparentncija i uređenija pravila na korist svih – i prodavatelja i kupaca. Želimo da kad osoba vidi auto na Neostar.com-u stvarno zna da je to vozilo OK i ne mora doći gledati auto s limarom, mehaničarom i tri prijatelja kako bi barem donekle bio siguran da neće biti prevaren. Kod nas sve piše, sve je pregledano i potrebno je doći samo još finalno pogledati ako to želite, ali ni to nije nužno jer na platformi imate prikaz vozila u 360°stupnjeva. Više nema rizika, straha ni stresa – zaključuju NeoInspektori.