OTKAZANE UTAKMICE, ZATVORENE ŠKOLE, SPREMNA JE I VOJSKA: Talijanska vlada blokirala pristup gradovima u kojima živi više od 50.000 ljudi

Potvrđeno je 648 novih slučajeva zaraze koronavirusom

U Kini je u subotu potvrđeno 648 novih slučajeva zaraze koronavirusom. To je danas objavila kineska Nacionalna zdravstvena komisija. Ukupni broj zaraženih u Kini sada iznosi 76.936 osoba, a broj umrlih povećao se za 97 osoba u odnosu na prethodni dan. To znači da su do sada od koronavirusa umrle 2442 osobe.

U gradu Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, zabilježena su nova 82 slučaja smrti.

Blokada gradova u Italiji

Nakon što je naglo porastao broj ljudi zaraženih koronavirusom, talijanska vlada odlučila je blokirati pristup gradovima i općinama u kojima ima najviše zaraženih u regijama Lombardiji i Venetu. Tako će se u svojevrsnoj izolaciji naći deset gradova i općina u Lombardiji, gdje živi 50.000 ljudi, te gradić Vo’ sa 3000 stanovnika u regiji Veneto. “Želimo izolirati zarazu koliko je god to moguće unutar određenog područja”, izjavio je ministar zdravstva Roberto Speranza nakon hitnog sastanka vladina kabineta koji je održan u subotu u Rimu.

Broj zaraženih koronavirusom u Italiji porastao je na 76 osoba, uključujući dvoje umrlih. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kako Italija ima najviše zaraženih koronavirusom u Europi. U Njemačkoj je zabilježeno 16 slučajeva, u Francuskaj 12, od kojih je jedan umro, te u Velikoj Britaniji tri slučaja.

Policija nadzire situaciju

Premijer Giuseppe Conte izjavio je da će policija nadzirati situaciju, odnosno da će policajci sprečavati ljude da ulaze ili izlaze iz gradova koji su pod izolacijom. Također, ako bude potrebno pomoći će i vojska. “Cilj je zaštiti zdravlje Talijana”, kazao je Conte.

Talijanska vlada otkazala je sva sportska natjecanja koja su se trebala održati u nedjelju u Lombardiji i Venetu, a to znači da se neće odigrati i neke utakmice talijanskog nogometnog prvenstva, Inter – Sampdoria, te Verona – Cagliari. I prije hitnog sastanka vladina kabineta lokalne vlasti u sjevernim talijanskim regijama s najviše zaraženih, Lombardiji i Venetu, zatvorile su škole i zabranile javna događanja.

Naruhito izrazio suosjećanje

Japanski car Naruhito izrazio je suosjećanje sa svima koji su pogođeni novim koronavirusom u izjavi prigodom obilježavanja svojega 60. rođendana i rekao je kako se nada da će se zaraza ubrzo prestati širiti. U nedjelju Naruhito slavi prvi rođendan otkad je preuzeo tron, Prijestolje krizantema, prošle godine.

U palači je prošli tjedan odlučeno da se otkaže proslava rođendana zbog straha od koronavirusa. Prema prvotnim planovima, carica Masako i drugi članovi carske obitelji trebali su u nedjelju pozdraviti goste na rođendanskoj proslavi. “Nadam se da će se zaraza prestati širiti što prije”, rekao je car u komentaru povodom rođendana. Izrazio je suosjećanje sa svima zaraženima i njihovim obiteljima te svima koji rade na tome da se zaustavi zaraza.

Naruhito je preuzeo tron 1. svibnja, dan nakon što je njegov otac Akihito odstupio u prvoj abdikaciji u Japanu u 202 godine. “Jedan od najupečatljivijih trenutaka u zadnjih 10 mjeseci bio je kad sam primao iskrene čestitke mnogih ljudi”, rekao je car. “Moj put, mene kao simbola države i jedinstva našeg naroda, tek je počeo. Želim još jače raditi na ispunjenju odgovornosti koju taj simbol znači, uvijek pritom misliti na narod i stajati uz narod”, rekao je Naruhito.