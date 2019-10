KONTROVERZAN SUDAR OBILJEŽIO VN JAPANA: ‘Iz čistog mira se zabio u mene! Što mora napraviti da dobije kaznu?!’

Leclerc je odmah u prvom zavoju ušao u zadnji kraj Red Bullovog bolida te je izbacio svog protivnika sa staze

Finac Valtteri Bottas u Mercedesu pobjednik je VN Japana koja je vožena u nedjelju na stazi Suzuka, dok je drugo mjesto zauzeo Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju a treće Britanac Lewis Hamilton, također u Mercedesu.

Mercedes je današnjom pobjedom osigurao naslov svjetskog prvaka u kategoriji konstruktora, šesti po redu.

U poretku vozača Hamiltonu se njegov momčadski kolega približio na 64 boda, ali Britanac može osigurati naslov svjetskog prvaka na sljedećoj utrci VN Meksika ako bude imao bolji rezultat od Finca.

Sa šest dvostrukih naslova – u kategoriji konstruktora i vozača – Mercedes je s trona skinuo Ferrari, koji je osvojio šest konstruktorskih naslova od 1999. do 2004., ali samo pet “vozačkih” s Michaelom Schumacherom u istom tom razdoblju.

Sudar na početku

Osim jako dobrog starta i vožnje Valtterija Bottasa utrku je obilježio i sudar vozača Ferrarija Charlesa Leclerca i vozača Red Bulla Maxa Verstappena. Leclerc je odmah u prvom zavoju ušao u zadnji kraj Red Bullovog bolida te je izbacio svog protivnika sa staze. Sve je to izgledalo kao isplanirana akcija, a naglasio je to i Verstappen koji je bio ljut nakon utrke:

“Iz čistog mira se zabio u mene. Ja nisam mogao ništa drugo napraviti, a svi mi znamo što se događa kad izgubiš downforce. Zna to i Charles, dovoljno je iskusan. Nije mi jasno kako suci odmah nisu pregledali snimku nego su to učinili tek nakon utrke. Ne znam što je Leclerc morao napraviti da dobije kaznu koju je zaslužio. Ja volim agresivno utrkivanje, ali ovo nije bilo agresivno nego neodgovorno. Sramota je da se to događa. Stvarno ne znam što se više događa s tim pravilima”, izjavio je ljutiti Verstappen nakon utrke koja je za njega prerano završila.

Kako je Leclerc izbacio Verstapena iz utrke možete pogledati OVDJE.