KAKO JE RIMAC ZADUŽIO HRVATSKU: Samo zbog njega u svijetu se priča o ‘hrvatskim autima’, a kritičarima je najbolju poruku uputio Porsche

Kritičari mu nalaze milijun zamjerki, no čak i najveći protivnici moraju mu priznati jedno – samo zahvaljujući Rimcu, u svijetu se govori o hrvatskim autima

Mate Rimac još je od srednje škole bio “zaražen” elektrotehnikom i osvojao je brojne nagrade. Maturalni rad i prvi patentirani izum Mate Rimac nazvan iGlove (zamjena za tipkovnicu i miš) 2006. godine osvojio je Zlatno Teslino jaje, VIDI e-novation nagradu, za najbolji ICT proizvod u Hrvatskoj.

Domaće nagrade omogućile su mu natjecanje na svjetskoj razini gdje je Rimac uz iGlove prezentirao i Active Mirror System (sustav za uklanjanje mrtvog kuta u automobilima) te s ta dva izuma osvajao prva mjesta unatoč snažnoj međunarodnoj konkurenciji.

Njegova druga velika ljubav bila je automobilizam. Od prvog zarađenog novca (među ostalim, kao brucoš je na VERN-u osvojio 15.000 kuna nagrade na Business Plan Contestu) Mate Rimac kupio je vremešni BMW, točnije E30 323i iz 1984.

Na utrkama su mu se smijali. Onda više nisu…

Sa starim BMW-om natjecao se na utrkama, prvensveno na utrkama ubrzanja i driftanja. Na jednoj mu se auto zapalio.

“Tada sam shvatio kako napokon moram realizirati svoju dugogodišnju želju i napraviti automobil na struju”, kazao je. U garaži roditeljskog doma ogolio je vremešni BMW, preko interneta naručio dijelove i počeo sklapati svoj prvi električni sportski automobil.

Na većinu utrka se nije mogao ni prijaviti, zbog propisa o kubikaži motora i sličnih pravila, no zato je odmjeravao snage i tražio mane svojoj električnoj jurilici na utrkama driftanja i ubrzanja. Jedan od sudionika tih uličnih utrka je kasnije ispričao kako Matu Rimca pamti kao klinca kojeg su ostali vozači uvijek dočekali s podsmijehom.

Nisu mu davali nikakve šanse u konkurenciji s nabrijanim benzincima. “Međutim, kada se njegov BMW počeo pokazivati sve bržim i uspješnijim, shvatili su da im je lumen iz Samobora postao prijetnja, pa su ga jednom prilikom pokušali diskvalificirali s natjecanja”, prepričavaju za Telegram svjedoci tog vremena.

Gledali na to kao mladenački hir…

Rimac nije odustao, ali još važnije, nije se zadovoljio s onim što je napravio. Glavna kvaliteta mladog poduzetnika ni onda ni danas nije bila u jednoj briljatnoj inovaciji, nego u upornosti i stalnom poboljšavanju te viziji.

Još od kad je preuredio svoju zelenu kockicu komponentama koje naručio preko interneta, nije imao mira pa ju je stalno poboljšavao, dijelovima koje je počeo sam izrađivati, a uskoro je odlučio i napraviti potpuno novu električnu jurilicu.

Roditelji su, priznaje i sam Rimac, na sve to gledali kao na mladenački hir. Nije se dao pokolebati i prvu verziju automobila je završio potkraj 2009. godine, a tada je osnovao i tvrtku Rimac automobili (tada o Digital i Analog d.o.o ) s 20 zaposlenih.

“Ljudi misle da je lako proizvesti automobil. U drugim firmama na ovakvoj proizvodnji radi tisuću ljudi, a mi radimo dan i noć”, komentirao je svojedobno Rimac to vrijeme u kojem nije znao ni kako će isplatiti plaću svojim radnicima.

… do poziva iz Abu Dabija

No za Rimčev automobil zainteresirala se kraljevska obitelj iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Mate Rimac primio je poziv od predstavnika kraljevske obitelji “Pitao me čime se mogu predstaviti potencijalnim investitorima. U tom trenutku nisam imao ništa, pa sam počeo manijakalno raditi na brošuri svog električnog superautomobila Concept One”.

“Ubacio sam i nekoliko kompjutorskih skica, da vide kako će automobil izgledati”. Predstavnik kraljevske obitelji nazvao ga je za dva dana. “Želimo naručiti dva komada”, rekao mu je, na što se Rimac nasmijao i odgovorio da nema problema, ali da isporuku očekuje za otprilike desetak godina.

Za nekoliko dana uslijedio je novi poziv.

“Koliko novca ti treba da završiš posao?”. Počeli su pregovori. Arapi su tražili da čitav posao prebaci u UAE, ali on se opirao inzistirajući na tome da proizvodnja ostane u Hrvatskoj. Suradnja s arapskim investitorima je pukla i u tom trenutku mu je u pomoć uskočio otac, koji mu je rekao da se radije usredotoči na rezerviranje mjesta na Frankfurtskom sajmu automobila nego na jalove pregovore s Arapima.

‘Zbog oca tvrtka nije završila u Emiratima’

“Otac mi je dao kredit koji sam mu vratio do zadnje kune. Bez njega ne bih bio većinski vlasnik tvrtke, niti bi tvrtka bila u Hrvatskoj”, ispričao je Rimac Stankoviću kada je gostovao u Nedjeljom u 2. To je ujedno i odgovor zlobnicima koji tvrde kako ga je otac pogurao.

Otac moćni građevinar

Rimčevi su porijeklom iz Livna, gdje je 1988. i rođen i Mate. Njegovi su dug niz godina radili u Njemačkoj, a kad su se 2000. preselili u Samobor, Ivan Rimac osnovao je tvrtku RIMC. Uglavnom je radio s trgovačkim lancima gradeći im velike centre. U zlatno doba građevinskog boom-a, sredinom 2000-ih, firma je imala prihode veće od 40 milijuna eura i u graditeljstvu je bila 11. u Hrvatskoj.

No zavidnici, tipično hrvatski, Mati Rimcu spočitavaju i kako njegov otac do novca nije uvijek dolazio legalno. “Protiv mog oca vodila su se dva procesa i on je oslobođen svih optužbi. Uvijek je radio pošteno i korektno. Nikad nije radio s državom i ni u jednoj zemlji nije osuđen” kategoričan je Rimac.

Iste godine kad mu je otac završio u pritvoru Rimac je prvi put privukao pažnju svjetskih medija. Na najvećoj svjetskoj izložbi automobila u Frankfurtu 2011. predstavio je prototip svog prvog hiperautomobila Concept_One, u potpunosti izrađenog u pogonima u Svetoj Nedjelji.

Preko noći zvijezda

Rimac i njegov auto postali su preko noći zvijezde i uskoro su počele stizati prve narudžbe, no automobili, koliko god bili spektakularni, nisu njegov core-bussines. Osnovni proizvod poduzetnika iz Svete Nedjelje su baterije, pogonski sustav i elektronika za električne automobile. Concept_one, kao i nedavna dvojka samo su “demonstracija sile”.

Ti superauti svakako plijene pozornost na autosajmovima, veliko su dostignuće za tvrtku iz Hrvatske koja odavno nema nikakvu auto-idustriju, stekli su svjetsku slavu a performanse su im i više nego impresivne, no temeljni Rimčev posao je pogonski i elektronički sustav, srce elektičnih automobila, zbog čega Rimac surađuje s najvećim automobilskim kućama i u Hrvatsku dovlači poslove vrijede milijarde.

‘Fanatično slijedi viziju i tjerat će ju do kraja’

“Za Hrvatsku je Rimac definitivno čudo. Ljudi baš ne vjeruju u čuda i zbog toga ima toliko skepse. Prije šest godina nisam ni ja vjerovao kad me pitao da investiram u njegovu tvrtku i zbog toga sam izgubio značajan novac. Moja greška”, rekao je jednom Rimčev prijatelj, poduzetnik i investitor Saša Cvetojević za tportal.

“Ljudi su jalni. Pojma nemaju, ali ih to ne sprečava da pišu gluposti o Rimcu. Radi se o čovjeku koji je poduzetnik do srži. On fanatično slijedi svoju viziju i tjerat će je do kraja. Isti oni koji ga kritiziraju, da su na njegovom mjestu – prodali bi tvrtku, izvukli lovu i živjeli na Bahamima. Rimca to nikad nije zanimalo, niti će to ikad napraviti”, uvjeren je Cvetojević.

Mala zemlja za velike hejtere

Kritičari Rimca tvrde koješta – od toga da hrvatska privreda nema nikakve koristi od njegove tvrtke, kritiziraju ga jer radi samo luksuzne aute, napadali su ga za seksizam jer u oglasu za nije istaknuo da se natječaj odnosi i za muškarce i žene, pa sve do teza pored kojih i ravnozemljaši djeluju razumno kako njegovi automobili zapravo ne postoje jer ih nitko nije vidio u normalnom prometu.

Doduše, prigovor koji možda najbolje pokazuje u kakvoj je to zemlji uspio, tako autohtono hrvatski, došao je nakon predstavljanja Concept_Two u Ženevi.

No činjenice ih itekako demantiraju. Čak i ako se gleda samo ono što je do sada napravio, Rimac je, nije pretjerano reći, zadužio Hrvatsku. Zahvaljujući njegovoj tvrtci, u Svetu Nedelju dolaze stručnjaci iz cijelog svijeta; samo zahvaljujući njemu u svijetu se govori hrvatskoj autoindustriji, a njegova mala tvrtka pored Samobora dovlači i velike svjetske igrače. Naravno, tu ne staje i najavljuje mnogo više, među ostalim i veliki pogon pored Zagreba.

Što se tiče Rimca kao poslodavca koji “od čistačice traži da zna programirati“, glasnije od njegovih reakcija govore nagrade koje je dobio za najposlodavca Hrvatske ali i riječi samih djelatnika.

MLADIĆ NAKON GODINU DANA RADA ZA RIMCA: ‘I da mi netko drugi ponudi veću plaću, ne bih otišao’

Dolazak Porschea

Na sumanute teorije kako Rimac prodaje maglu jasnije nego i da mu se Mate pred kućom parkira u C2, odgovara Porsche. Tvrka koja je dio VW grupacije upravo je za 18,7 milijuna eura kupila 10 posto dionica Rimčeve tvrtke. A najveći svjetski proizvođač automobila sigurno neće kupovati maglu.

No jedna kritika ipak ostaje bez odgovora – za one kojima se na kotačima priviđaju petokraka stvarno nema nikavog objašenjenja.