JEDNOSTAVAN TRIK OTKRIVA PREVARU KOD RABLJENIH AUTA: Ako uskoro kupujte auto, ovo bi vam moglo dobro doći

Čak i ako to otkrijete nakon kupnje imate pravo na raskid ugovora i povrat novca, no teško je istjerati pravdu pa je bolje osigurati se na vrijeme

Kod kupnje rabljenog najvažnije, osim podrijetla vozila (da ne kupite ukradeni automobil, naravno) je provjera da automobil nije bio slupan i potom, više ili manje stručno popravljen. Nažalost, pri takvim se popravcima, u pravilu, ide na što jeftiniju varijantu, a osim muljanja s izvedbom karoserije moguće su i manjkavosti u izvedbi, poput nedostatka zračnih jastuka… Zbog toga je iznimno važno prije kupnje temeljito pregledati automobil.

U prvoj fazi treba provjeriti VIN oznake na automobilu i sve dokumente. Preporučljivo je otići u ovlašteni servis da saznate sve službene informacije (zabilježene u ovlaštenom servisu) o tom automobilu. Saznate li išta nepodudarno s onim što je naveo prodavač, odnosno sumnjivo, odustanite.

A drugoj fazi detaljno provjerite automobilski lak i posebno treba biti oprezan ako je stariji automobil svježe obojen. No, mnogi automobili na naše tržište rabljenih dolaze tako što su prethodno bili slupani i potom popravljeni. No, popravak se teško može sakriti. Kod lošijeg posla mogu se uočiti neravnine, pod posebnim, čak i običnim osvjetljenjem, curenja, prskanja, prelazak boje na rubovima…

A ako je posao dobro ‘zakamufliran’, odnosno ‘zapakiran’, ostaje najvažnija provjera – debljina laka. Kod većine novih automobila je od 80 do 180 µm (mikrometara, tisućitih dijelova milimetra), dakle, otprilike desetinku milimetra.

Za to trema koristiti mjerač debljine laka, koji radi na principu magnetske indukcije i dostupan je za oko 300 kn. No, provjeru je najbolje prepustiti stručnoj osobi, odnosno djelatniku kvalitetnog servisa za limariju i lakiranje.

Nemoguće je ručno nanijeto tako ravnomjerno

“Važno je pregledati sve plohe i rubove, naglašava Marko Marković”, djelatnik servisa Auto moto Marko za autoportal. Veća debljina boje u pravilu pokazuje da je automobil bio naknadno obojen i popravljan. Naime, kod ručnog bojanja teško je postići uravnoteženost sloja boje kao u slučaju strojnog bojanja. Veća odstupanja ukazuju na prisutnost kita ispod boje, što je posljedica limarskih zahvata, odnosno ravnanja lima. Sve što je iznad 150 µm je upitno, a ako je više, 200, pogotovo 300 i više µm, sumnje nema, auto je naknadno obojen.

Teoretski, razlog za raskid ugovora i povrat novca, ali..

A tada je najbolje odustati od kupnje, čak i ako vam kupac tada želi spustiti cijenu. Jer, ako vam je zatajio da je auto bio slupan i naknadno obojen, tko zna što vam je još zatajio.

Važno je to otkriti prije kupnje, pa odustati ili tražiti smanjenje cijene. Ako ste to utvrdili nakon kupnje, a prodavač vam je t zatajio, imate pravo na raskid ugovora na štetu prodavača i naknadu štete(vraćanje vozila uz vraćanje cjelokupnog iznosa plus naknadu, ili vraćanje dijela novca po osnovu umanjenje vrijednosti.

No, u našem pravosuđu to nije ni lako, ni jednostavno, ni brzo, a ni potpuno izvjesno. Stoga je najbolje sve provjeriti u startu, odvedite auto kojeg mislite kupiti na provjeru kod kvalitetnog i pouzdanog autolimara..