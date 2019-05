HAK-ov VELIKI TEST DJEČJIH AUTOSJEDALICA: Ova 4 modela su opasna za život vaših mališana – izbjegavajte ih!

Čak 21 autosjedalica bila je korak do maksimalne ocjene, no i četiri autosjedalice su potpuno podbacile pale na testiranju. Ipak, i najgora autosjedalica je bolja od prevoženja djeteta bez nje.

Bez obzira na brzinu, bez obzira na udaljenost, smještanje dujeteta u autosjedalicu je obavezno. Ako mislite da pri 30 km/h nije potrebno vezati dijete, pokušajte se zatrčati svom snagom i udariti glavom u zid. U slučaju sudara vaše će dijete doživjeti još veći udarac.

Hrvatski autoklub objavio njegovi partneri iz europskih autoklubova testirali su ukupno 30 dječjih auto sjedalica različitih skupina sukladno stupnju tjelesnog razvoja djeteta. Testirane su sjedalice namijenjene najmanjima, tek rođenoj djeci, ali i onoj starijoj do 36 kilograma ili visine do čak 150 centimetara, a posebna pozornost, kao i obično, obratila se na kriterije sigurnosti, jednostavnosti korištenja, ergonomiju i sadržaj štetnih sastojaka.

Preporuka Hrvatskog autokluba vozačicama i vozačima je neka prije kupovine dječje auto sjedalice prikupe sve potrebne informacije o dostupnim proizvodima i uvjere se u njihovu kvalitetu. Osim toga, prilikom kupovine svakako neka provjere odgovara li auto sjedalica njihovom automobilu i može li se u njega pravilno postaviti o čemu također uvelike ovisi sigurnost djece.

Nema pobjednika, ali ima gubitnika

Testiranje je pokazalo kako ovog puta nema pobjednika jer je čak 21 sjedalica zaslužila ocjenu dobar, što je samo korak do maksimalnog vrlo dobar. Tek tri sjedalice (Joie Every Stage FX, Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via, Chicco Youniverse Fix) dobile su srednju ocjenu i zadovoljavaju, s jedva dovoljnom ocjenom završila je jedna (Chicco Cosmos), a četiri kandidata (Avionaut Ultralite + IQ base, Jané Gravity, Concord Ultimax i-Size, Giordani Evolution Isofix) pala su na testiranju i ocijenjena su najgorom mogućom ocjenom – loš.

Dvije ipak odskaču

Uzmu li se u obzir posebni kriteriji, tad dvije sjedalice odskaču kad je riječ o sigurnosti koja je u njihovu slučaju na maksimalnoj razini. Riječ je o sjedalicama istog proizvođača Britax Römera, čiji proizvodi Baby-Safe 2 i-Size i Britax Römer Swingfix i-Size pružaju maksimalnu zaštitu u slučaju sudara. Baby-Safe 2 i-Size namijenjen je djeci od 40 do 82 centimetra visine ili do otprilike godinu i pol dana, namješta se u smjeru suprotnom od smjera vožnje te nudi vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, a izvrsno se može namjestiti i pojas kojim ćete vezati dijete prilikom stavljanja u sjedalicu. Swingfix i-Size istog proizvođača također nudi izuzetnu sigurnost, dobro namještanje pojasa, ali i stabilnost sjedalice prilikom njezina namještanja na sjedalo automobila. Zanimljivo, spomenuta dva Britax Römerova proizvoda jedina su s dva plusa ili vrlo dobrom sigurnosnom ocjenom.

Rizik od ozljeda pri sudaru

Potpuno na drugoj strani ljestvice, kad je riječ o sigurnosti, našla su se druga dva proizvoda, Concord Ultimax i-Size za djecu od 40 do 105 centimetra ili do otprilike 4 godine i Giordani Evolution Isofix, koja je namijenjena djeci od 9 do 36 kilograma ili od jedne do 12 godina. Ta dva proizvoda upravo zbog lošeg rezultata u ovom kriteriju i ukupno su pala na testiranju Hrvatskog autokluba. Kod oba kandidata problem je u izuzetno visokom riziku od ozljeda pri frontalnom sudaru pa se te dječje auto sjedalice jednostavno ne mogu preporučiti. Jasno, to nisu i jedini njihovi nedostaci, ali su oni koji najviše upadaju u oči i potencijalno predstavljaju najveću opasnost za vaše dijete.

U području jednostavnosti korištenja svojom kvalitetom također su se izdvojila dva kandidata, Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size i Maxi-Cosi Rock + Family One i-Size. S obzirom na to da se namještaju na ISOFIX bazu, s njihovim ćete postavljanjem imati najmanje problema i uspjet će ih ispravno namjestiti čak i najveći antitalenti među roditeljima. Rizik od pogrešne montaže doista je minimalan, postavljanje je brzo i vrlo lako s jednostavnim uputstvima i upozorenjima, a još neke od istaknutih kvaliteta ovih proizvoda su lako zakopčavanje pojasa te njihova težina jer su izuzetno lagane pa ih neće biti problem premještati po automobilu, ali i nositi izvan njega. Obje su, naime, namijenjene novorođenčadi od 45 do 75 centimetra visine, odnosno do otprilike djetetovih godinu dana, a to znači i da ih treba postaviti u smjeru suprotnom od smjera vožnje.

Rizik od pogrešne montaže

U kriteriju jednostavnosti korištenja nije bilo apsolutno loših kandidata s najnižom ocjenom, no Chicco Cosmos pokazao se najkompliciranijim za postavljanje i zaradio je jedva prolaznu ocjenu. Chicco Cosmos pripada skupini 0+ / I, namijenjen je djeci do 18 kilograma ili otprilike 4 godine, a njegovi minusi su, između ostalih, povećan rizik od pogrešne montaže, koja je još i dodatno nespretna zbog veličine sjedalice, komplicirano zakopčavanje pojasa te uputstva i upozorenja koja su sve osim jednostavnih i razumljivih.

Kad je pak riječ o ergonomiji, u prvi je plan iskočio Britax Römer Trifix2 i-Size, koji je u tom segmentu zaslužio dva plusa ili najbolju ocjenu. Ova sjedalica namijenjena je djeci od 76 do 105 centimetra visine, odnosno od 15 mjeseci pa do 4 godine i namješta se u smjeru vožnje, dakle dijete će u njoj gledati prema naprijed i pažljivo pratiti što se događa na cesti. U toj će se dječjoj auto sjedalici vaš mališan osjećati najbolje jer oslonac za noge vrlo je dobar, podstava ispunjena izvrsnim i mekim materijalima, pozicija sjedenja je idealna, a ovdje su i mnogo prostora za dijete te činjenica kako ova sjedalica zauzima vrlo malo prostora u automobilu. Tako se jedinim nedostatkom ove ergonomski najbolje sjedalice pokazao limitiran pogled djeteta na okolinu.

Ostale sjedalice ergonomski su dobre, no jedna se i ovdje izdvaja kao nešto lošija od konkurencije. Riječ je o sjedalici Joie Every Stage FX iz skupine 0+ / I / II / III, odnosno za djecu do 36 kilograma ili otprilike 12 godina, koja zadovoljava u svim postavljenim ergonomskim zadacima, no unatoč solidnom punjenju podstave i udobnoj poziciji sjedenja, prevladavaju minusi poput ne baš idealne potpore za noge i ograničenog pogleda na okolinu. Zanimljivo, iako ova sjedalica zauzima mnogo prostora u automobilu, to ne znači da nudi i isto toliko prostora za dijete pa će se ono u njoj osjećati poprilično skučeno ili stisnuto.

Važni i materijali

I za kraj, posljednji kriterij ili količina štetnih materijala upotrijebljenih pri izradi auto sjedalice. U najvećem broju slučajeva kandidati su ovdje dobivali maksimalne ocjene, što znači da je kontaminacija uglavnom vrlo niska, odnosno štetnih sastojaka ili potpuno nema ili su u minimalnim količinama. Nažalost, i ovdje su se pronašla dva negativca s neprolaznim ocjenama. Kod sjedalica Avionaut Ultralite + IQ base (djeca od 45 do 86 centimetara ili do godine i pol dana) i Jané Gravity (od 40 do 105 centimetra ili do otprilike 4 godine) kontaminacija je visoka, a štetnih sastojaka mnogo i zbog toga se te dvije sjedalice ne trebaju koristiti i poželjno ih je izbjegavati.

Sjedalica uvijek i svuda

Naravno, svaka auto sjedalica bolja je od nikakve. Uostalom, ona je i obavezna prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje obavezu korištenja dječje auto sjedalice u automobilu kako bi dijete sigurnije sudjelovalo u prometu. Djeca koja u vozilu nisu vezana u primjerenoj auto sjedalici imaju sedam puta veće izglede da u slučaju prometne nezgode zadobiju ozbiljne, pa i po život opasne ozljede od djece koja se prevoze u sjedalici i u njoj su pravilno vezana.

Vozačice i vozači ne smiju zaboraviti da u automobilu bez auto sjedalice nikad ne prevoze dijete. Čak i najlošija sjedalica bolja je od nikakve i njezinim korištenjem značajno smanjuju mogućnost zadobivanja teških ozljeda prilikom prometne nesreće. Dječju auto sjedalicu treba koristiti uvijek i bez iznimke, pa čak i na najkraćem putovanju ili odlasku do lokalne trgovine. Statistika pokazuje kako se najveći broj prometnih nezgoda događa upravo na kratkim relacijama unutar nekoliko kilometara od kuće. Držanje djeteta u rukama nije siguran način putovanja jer prilikom sudara pri brzini od samo 50 km/h dijete teško 5 kilograma postaje teško 20 puta više ili čak 100 kilograma. Prometne nesreće jedan su od glavnih uzroka smrti djece ispod 14 godina, a procjenjuje se da bi 70 posto djece preživjelo ili izbjeglo ozbiljnije ozljede da su bili vezani u odgovarajućoj sjedalici.

Više informacija o dosadašnjim testiranjima i rezultatima pojedinih dječjih sjedalica, kao i njihovom korištenju dostupno je u Reviji HAK te web-stranicama HAK-a.

Avionaut Ultralite + IQ base

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja

– namještanje pojasa nije idealno, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, zauzima nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake, nešto lošija završna obrada, visoka kontaminacija

Bébé Confort Axissfix Air

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, izvrsno namještanje pojasa, lako prilagođavanje veličini djeteta, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, zakopčavanje nije jednostavno, vrlo teška sjedalica, neudoban oslonac za noge, limitiran pogled djeteta

Bébé Confort Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, sjedalica se može dobro pričvrstiti za sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zakopčavanje nije jednostavno, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Bébé Confort Rock

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– limitiran pogled djeteta

Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, vrlo jednostavna i brza montaža, jednostavna uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zauzima mnogo mjesta u automobilu, limitiran pogled djeteta

Besafe iZi Flex Fix

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, vrlo jednostavna i brza montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, teško skidanje presvlake

Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, izvrsno namještanje pojasa i lako prilagođavanje veličini djeteta, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– sjedalica se ne može dobro pričvrstiti za sjedalo automobila, zakopčavanje nije jednostavno

Britax Römer Dualfix i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Britax Römer Swingfix i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Britax Römer Trifix2 i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru i bočnom sudaru, izvrsno namještanje pojasa i lako prilagođavanje veličini djeteta, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima vrlo malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– teška sjedalica, limitiran pogled djeteta

Chicco Cosmos

+ dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, namještanje pojasa nije idealno, sjedalica se ne može dobro pričvrstiti za sjedalo automobila, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, limitiran pogled djeteta

Chicco Youniverse Fix

+ dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, izvrsno punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima vrlo malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, relativno visok rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, vrlo teška sjedalica, limitiran pogled djeteta

Concord Ultimax i-Size

+ dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, jasna i vrlo razumljiva uputstva i upozorenja, izvrsno punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada

– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, povećana kontaminacija

Cybex Sirona S i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavna montaža, jasna i vrlo razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, nešto povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Giordani Evolution Isofix

+ dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, teška sjedalica, skučen prostor za dijete, limitiran pogled djeteta

Graco Snugride i-Size + Base i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, povećan rizik od pogrešne montaže, teško razumljiva uputstva i upozorenja, limitiran pogled djeteta

Jané Gravity

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, visoka kontaminacija

Joie Every Stage FX

+ dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– relativno visok rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, vrlo teška sjedalica, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, skučen prostor za dijete, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Joie Traver

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, sjedalica se može dobro pričvrstiti za sjedalo u automobilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– previše uspravan položaj sjedenja, zauzima nešto više prostora u automobilu

Joie Traver Shield

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, sjedalica se može dobro pričvrstiti za sjedalo u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, previše uspravan položaj sjedenja, limitiran pogled djeteta, zauzima nešto više prostora u automobilu

Kiddy Evoluna i-Size 2

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, vrlo nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, vrlo dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, dijete ima dobar pogled izvan automobila, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zauzima nešto više prostora u automobilu, teško skidanje presvlake

Maxi-Cosi Axissfix Air

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, izvrsno namještanje pojasa i jednostavno prilagođavanje veličini djeteta, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, vrlo teška sjedalica, neudoban oslonac za noge, limitiran pogled djeteta

Maxi-Cosi Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, sjedalica se može dobro pričvrstiti na sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zakopčavanje nije vrlo jednostavno, oslonac za noge nije idealan, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Maxi-Cosi Rock

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– limitiran pogled djeteta

Maxi-Cosi Rock + Family Fix One i-Size

+ vrlo nizak rizik od ozljeda pri frontalnom, nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, brza i vrlo jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, izvrsna završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– zauzima mnogo prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Nuna AACE

+ nizak rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, sjedalica se može dobro pričvrstiti za sjedalo automobila, nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lako razumljiva uputstva i upozorenja, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– previše uspravan položaj sjedenja, zauzima nešto više prostora u automobilu

Peg Perego Viaggio 1-2- 3 Via

+ dobro namještanje pojasa, dobar oslonac za noge, dobro punjenje podstave, udobna pozicija sjedenja, zauzima malo prostora u automobilu, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, izvrsna završna obrada, niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom i bočnom sudaru, sjedalica se ne može dobro pričvrstiti za sjedalo automobila, povećan rizik od pogrešne montaže, zakopčavanje nije vrlo jednostavno, nespretna montaža, teško razumljiva uputstva i upozorenja, teška sjedalica, limitiran pogled djeteta, teško skidanje presvlake

Recaro Monza Nova Evo

+ nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta

Recaro Monza Nova Evo Seatfix

+ nizak rizik od ozljeda pri bočnom sudaru, dobro namještanje pojasa, stabilnost sjedalice u automobilu, vrlo nizak rizik od pogrešne montaže, jednostavno zakopčavanje, jednostavna montaža, lagana sjedalica, dobar oslonac za noge, vrlo udobna pozicija sjedenja, mnogo prostora za dijete, presvlaka je periva u perilici rublja, lako skidanje presvlake, dobra završna obrada, vrlo niska kontaminacija

– prosječan rizik od ozljeda pri frontalnom sudaru, teško razumljiva uputstva i upozorenja, tanko punjenje podstave, zauzima nešto više prostora u automobilu, limitiran pogled djeteta