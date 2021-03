Jedna utrka Formule 1 vozit će se u prosincu na novoj stazi, Jeddah Street Circuit u Saudijskoj Arabiji.

HAMILTON POTPISAO UGOVOR KOJI ĆE MU POMOĆI DA PRESTIGNE SCHUMACHERA: Ova godina mogla bi biti povijesna za Formulu 1

Ta staza je dugačka 6.175 kilometara i ima 27 zavoja. Jedna od najdužih i najbrža je u Formuli 1. Pretpostavlja se da će vozači kretati prosječnom brzinom od preko 250 kilometara na sat.

How Jeddah Street Circuit could look when we visit in December 🌇 pic.twitter.com/9vJs9JERFq

Iz Formule 1 su na društvenim mrežama objavili i simuaciju koja prikazuje kako će izgledati vožnja ovom ultra brzom pistom.

Welcome to the fastest street circuit in #F1.

📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop

This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp

