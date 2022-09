KRALJICA DISKA / Valarie Allman poklonila se jednoj i jedinoj Sandri Perković, njen potez rekao je sve: 'U zadnjem hicu bilo je ili pobjeda ili ozljeda leđa'

"Prije zadnjega hica sezone sam rekla - ili pobjeda ili ozljeda leđa. Srećom, leđa su izdržala, a disk je otišao daleko", kazala je hrvatska sportska heroina u bacanju diska Sandra Perković, koja je na mitingu u Zagrebu osvojila prvo mjesto s hicem od 68.46 metara, ostvarenog u zadnjoj seriji. Sandri je to jubilarna, deseta pobjeda na zagrebačkome Hanžeku. Inače, njezina najveća konkurentica Valarie Allman poklonila se Sandri na način da je njezinu ruku digla i pokazala tko je kraljica diska. Puno emocija bilo je na Mladosti, puno dobrih poteza, uzbuđenja... Atletika je pokazala svoje pravo, najljepše lice i dokazala zašto je kraljica sportova... Perković je, inače, do pobjede stigla zahvaljujući hicu iz posljednje serije od 68.46 metara što je njezin najbolji rezultat sezone. Tim hicem Perković je preskočila Amerikanku Valarie Allman koja je u petoj seriji preuzela vodstvo sa 66.33. Olimpijska pobjednica iz Tokija Allman imala je još jednu priliku nakon Perković u posljednjoj seriji, bacila je 67.55m što je njezin najbolji rezultat natjecanja, no ostala je 91 centimetar iza Perković. "Prije zadnjega hica sam rekla - ili ja ili leđa. Srećom, leđa su izdržala, a disk je otišao daleko. Bar se nadam da su leđa izdržala, malo sam osjetila bol i morat ćemo na pretrage. Valerie je bila odlična danas, ali ne može me dvaput pobijediti u Zagrebu. Uvjeti su bili teški, bacalište je bilo čas mokro, čas suho i nije bilo jednostavno. Voljela bih da je ovaj hitac uspio u Zuerichu, ali nema veze. Sljedeće sezone je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti i nadam se da će moji navijači doći u velikom broju tamo", kazala je Sandra. Amerikanac Grant Holloway, dvostruki svjetski prvak na 110 metara prepone i drugi najbrži u povijesti ove discipline pobijedio je u Memorijalnoj utrci na 110 prepone s 13.19 sekundi. "Ovo je bila sjajna sezona. Uživao sam u utrci, atmosferi, stazi i svemu vezanom uz Zagreb, jedva čekam da se vratim. Iako su neki pričali o obaranju rekorda mitinga, dobro je da nisam, na kraju krajeva sve je u zabavi i uživanju, a to sam i napravio. Iako uvjeti nisu bili sjajni, ja sam se zabavio i ovo je bila izvrsna završnica sezone". Jedna od najvećih zvijezda mitinga svjetski prvak u disku Slovenac Kristijan Čeh slavio je u Zagrebu s hicem od 68.60 metara. "Danas je bilo dobro natjecanje, vjetar je bio dobar samo za zadnjh nekoliko hitaca, ali ovaj rezultat na kraju sezone je odličan. Atmosfera je bila odlična, stadion pun. Volim ovdje dolaziti i često idem na pripreme sezone u Hrvatsku. Ova sezona je bila sjajna, postao sam novi svjetski prvak, osvojio finale Dijamantne lige, postavio novi osobni rekord i trenutno sam u popisu 10 najboljih bacača diska svih vremena. Imao sam dobre i konstantne rezultate kroz cijelu sezonu. Čak bih volio postaviti i novi svjetski rekord, tko zna, možda već sljedeće sezone", kazao je gorostasni Supermen iz Ptuja. Hrvatski rekorder u disku Martin Marković bio je šesti s 62.64 metra. "Malo je sve ova kiša poremetila. Za kraj sezone je 62.64 jako dobar rezultat i jako sam ponosan na njega. Šteta što je ipak došao malo prekasno, trebao sam to baciti na Europskom prvenstvu, ali sam zadovoljan jer pokazujem cijelu sezonu da se mogu nositi s najboljima". Amerikanac Marvin Bracy pobijedio je na 100 metara s 9.97 sekundi, ali ponovno nije uspio oboriti rekord mitinga, kojeg drži slavni Usain Bolt (9.85). Prošle godine je Bracy bio samo stotinku sporiji, a ove godine došao je u Zagreb kao aktualni svjetski doprvak. "Uvijek sam zadovoljan pobjedom, iako sam opet propustio oboriti rekord mitinga. Dva pogrešna starta malo su utjecala na mene, iako su uvjeti bili odlični. Ovo je bila moja posljednja utrka ove sezone pa je bilo lijepo završiti s pobjedom na mjestu gdje sam već bio. I prošle godine sam ovdje zatvorio sezonu i tako ću raditi svake godine".