SANDRA POLUDI / Drama na Hanžeku: Pogledajte čistu emociju, ovako je naša heroina bacila 'projektil' i pokazala tko je šef

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković ostvarila je u nedjelju svoju jubilarnu 10. pobjedu u bacanju diska na međunarodnom mitingu u Zagrebu održanom na stadionu Mladosti uz Savu. Bio je to uzbudljiv međunarodni miting na kojem smo mogli uživati u vrhunskoj atletici. Perković je do pobjede stigla zahvaljujući hicu iz posljednje serije od 68.46 metara što je njezin najbolji rezultat sezone. Tim hicem Perković je preskočila Amerikanku Valarie Allman koja je u petoj seriji preuzela vodstvo sa 66.33m. Olimpijska pobjednica iz Tokija Allman imala je još jednu priliku nakon Perković u posljednjoj seriji, bacila je 67.55m što je njezin najbolji rezultat natjecanja, no ostala je 91 centimetar iza Perković.