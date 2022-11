Mujo se zaposlio u velikoj robnoj kući u New Yorku, i nakon prvog radnog dana poslovođa ga upita koliko je prodao. - 135.552,20 $ - odgovori Mujo, a poslovođa samo što nije doživio šok. Ni najiskusniji trgovci nisu u jednom danu prodali više od 50.000$, a Mujo prvi dan pa više nego duplo! Upita on Muju kako mu je to pošlo za rukom. - Pa, lijepo - odgovori Mujo - Prvo sam čovjeku prodao jednu udicu

i onda ga nagovorio da kupi barem još jednu za rezervu. Zatim sam mu prodao i nekoliko olova. Onda sam ga podsjetio da mu treba i najlon, ali ne bilo kakav već kvalitetan najlon koji može izdržati veliku ribu. E, onda sam mu rekao da pravu ribu bez obzira na kvalitetu pribora neće moći loviti iz ruke i neka uzme i štap s rolom. Kad je uzeo štap, predložio sam mu da razmisli o kupnji glisera jer se takav pribor koristi samo za panulavanje. Nakon što sam mu prodao Boston Whalera s prikolicom, objasnio sam mu da njegov stari auto jednostavno ne može vući taj gliser i na moj nagovor odlučio se za Grand Cheerokee. Eto kako sam zaradio 135.522,20 $ ! - Još ne mogu shvatiti kako ti je to uspjelo... - reče poslovođa u čudu - ....a čovjek je došao samo kupiti udicu?! - Ma jok, - reče Mujo - došao je kupit tampone za ženu, pa sam ga upit'o zašto ne ode na ribe kad ionako ništa od seksa ovaj vikend.