Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Ivica Erlić bio je za volanom , umjesto u kućnoj izolaciji kada ga je policija uhvatila u prekršaju. Sada mu prijeti do dvije godine zatvora, dok oporba zahtijeva njegovu smjenu.

“Postupanjem prema njemu utvrđeno je da mu je izrečena zaštitna mjera izolacije, pa je policija, nakon što su stečeni uvjeti za provođenje kriminalističkog istraživanja nad njim, i provela kriminalističko istraživanje zbog Kaznenog djela širenje i prenošenje zarazne bolesti”, rekla je glasnogovornica Policijske uprave zadarske Ivana Grbin.

Ravnatelj je trebao ostati u samoizolaciji od 30. prosinca do 9. siječnja, no dom je napustio tri dana ranije. Da je to učinio, javnosti je otkrio županijski vijećnik iz redova opozicije.

“Kršio je mjere izolacije, uhvaćen je u više navrata. Ukoliko ne da ostavku, nadam se da će ga Upravno vijeće smijeniti. Ništa drugo ne dolazi u obzir. Ako se svi ostali građani moraju pridržavati, onda je on prvi, ravnatelji zdravstvenih ustanova, oni koji donose mjere, su prvi koji se moraju pridržavati mjera", rekao je županijski vijećnik Jure Zubčić (SDP).

Erlić se pravdao kano je na hitni prijem krenuo zbog otežanog disanja. Također je na terasi stana danas primio novinarsku ekipu, piše RTL, a zatim zašutio. U Županiji će se vjerojatno do petka odlučiti o njegovom statusu. Naime, u petak se sastaje Upravno vijeće, zaduženo za imenovanja i razrješenja ravnatelja županijskih ustanova.

“Kao osnivači, mi smo u vezi sumnje na kršenje mjera samoizolacije ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije zatražili i očitovanje ravnatelja i očitovanje Upravnog vijeća. Upravno vijeće ima sjednicu u petak o čemu će raspravljati. Situacija jest ozbiljna”, kazala je Franka Krajnović, v.d. pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije.