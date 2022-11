Jedan 37-godišnjak pokušao je zaraditi na grobnom mjestu koje se nalazi u elitnom dijelu Mirogoja, nedaleko od arkada – no planove mu je pomrsila policija. "Možda bi priča i duže bila skrivena da nije gospodin, živući pokojnik, došao u Upravu groblja nešto riješiti oko svog grobnog mjesta i tada je došlo do informacije da je on živući pokojnik, odnosno da je netko drugi vlasnik prava na grobno mjesto", kazala je za Danas.hr glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

U policiji kažu da ovo nije prvi takav slučaj. Grobna mjesta postala su sve skuplja i sve traženija, a vara se na isti način kao i s nekretninama. "To vam je kao slučaj da netko temeljem falsificirane osobne iskaznice dođe kod javnog bilježnika, predstavi se kao prodavatelj i ovjeri kupoprodajni ugovor – javni bilježnik neće ulaziti u valjanost osobne iskaznice i tu će doći do pravnog posla, i može doći do prijenosa sredstava. Takvih slučajeva u praksi ima", govori odvjetnica Vladimira Hebrang.

Grob se službeno i ne može prodati

Prevarant je u upravu groblja došao s krivotvorenim ugovorima i dokumentima - i uspio se upisati. Iz Zagrebačkih groblja nisu željeli pred kamere, iako im ovo nije prvi takav slučaj. Direktor groblja u Šibeniku kaže da nisu imali takvih situacija, no objašnjava kako se prevarante lako može otkriti. "U tom procesu naviše može zakazati uprava groblja ukoliko nema unificiranu pravnu proceduru i stajalište o samom postupanju u takvim okolnostima. Uprava groblja je ovdje podrška između prodavatelja i kupca, onoga koja ustupa i onoga tko prodaje grobno mjesto", govori direktor Joško Vuković.

Kada jednom dođe do plaćanja, jako teško je vratiti novac. "To su ljudi koji unaprijed imaju smišljen plan i često se zna dogoditi da su to samo figure, a u pozadini priče je netko drugi kome idu ta sredstva", kaže odvjetnica Hebrang.

Grob se službeno i ne može prodati, objašnjavaju stručnjaci – jedino što je moguće jest sklopiti ugovor o ustupanju prava na korištenje grobnoga mjesta. "Vlasnik ste jedino nadgrobnog spomenika i uređenja na grobu – ogradica i tako dalje, jer pravo korištenja grobnog mjesta podrazumijeva pravo raspolaganja, pravo ukopa i pravo uređenja nadgrobnog spomenika", rekao je javni bilježnik Mladen Ježek. A da nešto nije kako treba, najprije se može vidjeti po uplatnicama. "Tko je tu normalan da bi plaćao i dalje svoju grobnu naknadu ako je grobnicu prodao, odnosno ustupio pravo korištenja drugome", objašnjava Vuković.

Slučaj sada je na sudu, a 37-godišnjaku prijeti i do 8 godina zatvora.