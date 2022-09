Postoje različite vrste sauna, a finska ili infracrvena sauna su najpopularnije. Ako želite birati između njih dvije, predlažemo da to ne radite, nego da odlučite za što vama treba sauna. Finska ili infracrvena sauna je odlična, i jednu i drugu se predlaže posjećivati. Finska sauna je tzv. suha sauna u kojoj je vlažnost samo do 15%, a temperatura između 70 i 100 stupnjeva C.

Iako je infracrvena sauna vrlo slična finskoj, opet postoje razlike. Razlika je u tome da se temperatura u njoj prenosi pomoću infracrvenog zračenja kojim se zagrijava organski sustav.

Finska ili infracrvena sauna odličan su izbor i pomoći će vam u detoksikaciji tijela, u pročišćivanju dišnih puteva, u problemima s astmom i slično. Također i za jednu i za drugu postoje pravila koja valja poštovati ako ne želite imati suprotan učinak na svoj organizam.

Stoga, kada birate finska ili infracrvena sauna, ne morate dugo razmišljati jer su obje odlične!