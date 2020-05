Vjeverica Maja

Dođe Mujo u kino i stane u red kupiti kartu. Prodavačica ga upita: – Što to imate na ramenu? – To je moja vjeverica Maja, uvijek ide sa mnom gdjegod išao. – Žao mi je, odgovori prodavačica, životinje ne smiju u kino! Mujo ode do WC-a i sakrije Maju u hlače. Potom se vrati prodavačici, […]