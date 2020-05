Pamet

Prodaje Haso koštice od šljiva ispred policijske stanice. Dolazi policajac i pita: Što ti je to? Koštice od šljiva. A čemu one služe? – pita policajac. Pojedeš jednu i budeš pametniji. Koliko košta to? 2 eura komad. – odgovori Haso. Daj jednu! Policajac pojede košticu, zastade pa će: Stani malo, za 2 eura sam mogao […]