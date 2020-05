Loše vijesti

Selo duboko u Škotskoj… Okupljenim ljudima se obraća glasnik : – Imam za vas dvije loše vijesti ! Lord i gospodar našeg okruga ponovo je uveo “pravo prve bračne noći” . – Ali to je nemoguće ! On je homoseksualac ! počeše zbunjeno žamoriti seljani … – I to nas vodi do druge loše vijesti […]