Priča ove žene će vas nasmijati do suza: Na satu joge je ispustila vjetar (jako glasno), a potom učinila ovo

Foto: Laura Mazza - Mum on the Run/Screenshot Facebook

Kakva priča. Ne želimo ovo nikome 😂

Ova je mama odlučila na svojem Facebook profilu podijeliti urnebesnu priču o njenom neobičnom iskustvu na satu joge. Njezino ime je Laura Mazza, a objava o tome što joj se dogodilo već ima 20.000 komentara, a podijeljena je čak 25.000 puta. Ako niste dobre volje, ovo će vas definitivno raspoložiti. Nas bome je. :)

Kakav neugodnjak

“Htjela bih reći da je ovo izmišljena priča, ali nije. Ovo mi se stvarno danas dogodilo.



Imam problema s mišićima pa pokušavam biti što fleksibilnija i u boljoj formi, a moj doktor mi je preporučio jogu. Odjenula sam tajice i krenula na trening. Došla sam na sat i bilo je stvarno mračno, a svijeće su gorjele umjesto svijetla. Pomislila sam ‘je*emu ovo će biti prava joga, a ne nekakvo rastezanje.’

Svi međusobno pričaju, a trenerica isto tako priča i obraća se svima. Ja se skrivam negdje u zadnjim redovima u kutu da me nitko ne vidi i molim se da me ona ne primijeti. Svi skidaju čarape, a ja razmišljam kako mi je taj dio nogu dlakav jer sam se obrijala samo oko zglobova. I tako gledam sve te žene kako otkrivaju svoje lijepo manikirane nožne nokte, a ja se skrivam sa svojim ružnim nogama.

A onda mi se trenerica obratila. ‘O imamo nekoga novog na satu. Uživamo u društvu…’ Ja sam odgovorila ‘hvala i ja uživam u vašem društvu’, ne znam zašto sam to rekla. Vjerojatno jer sam socijalni idiot. Trenerica je potom pitala: ‘Kako se zovete?’ Napokon sam joj odgovorila i zaželjela mi je dobrodošlicu.

Počeli smo s laganim rastezanjem, a ja sam već osjetila kako me nešto boli u vratu, ali sam pomislila kako ja to mogu. Onda smo prešli na pozu psa koji gleda prema dolje (položaj na „sve četiri“ kada su dlanovi ispod ramena, a koljena ispod kukova). Odmah sam počela osjećati svoja crijeva. Prošlih nekoliko tjedana sam imala neke simptome iritabilnog crijeva. Ispuštala sam vjetrove i smrdjeli su po trulim jajima.

Negdje između promjena poza se dogodilo. Prdnula sam. Prdnula sam na jogi. Ja sam hodajući klišej. Svi su bili tiho pa si mislim možda nisu ništa čuli. Onda smo ponovno promijenili pozu kada mi je glava bila blizu nogu i osjetila sam taj smrad. Mislila sam što da sada radim. Događa li se ovo stvarno? Događa li se ovo stvarno meni? Nakon nekog vremena sam se uspjela koncentrirati i rekla sam sama sebi da je u redu. Svi ljudi prde i to je normalna pojava. Nastavila sam s ovim čudnim pozama i slijedila druge u izvođenju.

Sada smo na pozi kada se istežemo prema naprijed, ali su nam noge na podu i izgledamo kao žabe. Trenerica je potom došla do svakoga kako bi ih ispravila i pogurala prema naprijed. Došla je do mene ispravila me i tada se dogodilo. Buuurpppfff. Iz moje su stražnjice proizašli najglasniji zvukovi. Zaledila sam se i pomislila Isuse Bože.

‘Što se upravo dogodilo? Sanjam li? Isuse Bože. Sanjam sigurno. Ovo je neka noćna mora.’ Pocrvenila sam i oči su mi zasuzile od neugode.

Ustala sam se, jedva uzela strunjaču, pokupila svoje stvari i otišla. Okrenula sam se i vidjela šokirane poglede (ne znam je li od zgroženosti ili smrada). Trenerica me pogledala i rekla ‘namaste’. Nisam odreagirala, samo sam potrčala. Završila sam u McDonald’su jedući sladoled i istovremeno se smijući i plakajući.

Žao mi je doktore. Više nikada neću ići na jogu. Bez obzira na sve.”

Izvor: Seventeen