NAUČITE KAKO SEBI OPROSTITI: To je težak proces, ali poslije ćete napokon biti potpuno slobodni

Jedna od najtežih riječi koje smo u životu trebali izgovoriti je ‘oprosti’. Teže od toga jedino je reći to sam sebi i zaista to misliti.

Nakon bilo koje teške životne situacije koja vas je psihološki ili emotivno iscrpila, najvažnije je oprostiti svima koji su vas povrijedili, ali i samima sebi. Istraživanje sa sveučilišta Baylor pokazalo je koji je najbolji način priznati sam sebi greške i oprostiti si za njih, te ih pokušati popraviti ako je to moguće. U ovom istraživanju sudjelovalo je 269 ispitanika koji su bili opterećeni krivnjom i neopraštanjem sebi. Istraživanje je pokazalo da su oprost u konačnici postigli oni koji su uvidjeli kako oprostiti sebi i popraviti vlastitu grešku.

Što znači oprostiti sebi i drugima?

Opraštanje je teško, bilo to sebi ili drugima. Ono najčešće podrazumijeva odustajanje od neispunjenih želja, ili ono najteže – priznavanje da ste bili u krivu.

“Opraštanje pomaže i onome tko oprašta i onome kome se oprašta.” J.M.Templeton

Dok god ne želite odustati od nečega ili nekoga, vjerujete da ste to zaslužili ali ste tvrdoglavi i ne želite to ostaviti iza sebe, nećete si moći oprostiti. Opraštanje podrazumijeva i prihvaćanje realnosti koja se događa, a to može značiti da niste dobili nešto što mislite da vam pripada i to se neće promijeniti.



Prihvaćanje trenutnog stanja je teško ako ste tvrdoglavi, ali ljutnja i tuga neće dovesti do rješenja. Potrebno je da prihvatite gorku istinu da život, ljudi i njihove odluke nisu uvijek po našem ukusu. Ako je ljubavna situacija, netko vas je odbio ili odlučio da vi niste za nju / njega, ne znači da morate patiti.

“Ti činiš najbolje što možeš u svom životu sa svojom razinom razumijevanja, svjesnosti i znanja.”

Opraštanje znači odustajanje od svog ponosa i ega i prihvaćanje da netko drugi ovdje ima zadnju riječ.

Ako vam smeta ponašanje drugih i ako ih krivite za sve što rade, prestanite. Neki ljudi se nikada neće promijeniti bez obzira na vaš trud, rad i strpljenje. Ne krivite ih za njihova dijela već im pojmite da ih rade. Ostatak je na njima, ne vama. Ne očekujte da će se vama netko ispričati. Ako se nadate takvom razvoju situacije, a on se nikada ne dogodi, postat ćete ljuti na tu osobu i krivit ćete ju još više.

“Kad nas netko duboko povrijedi, oporavit ćemo se tek kada oprostimo.” Alan Paton

Prihvatite da nitko nije savršen i pogledajte svoju ulogu u tom odnosu ili događaju. Budite samokritični i dopustite si priznati da ste radili greške. Ali ponovno, nitko nije savršen. Najlakši način kako sebi oprostiti je prihvatiti da svi čine greške i da je to sasvim normalno i ljudski. Dok god učite iz svojih grešaka i ne ponavljate ih, na dobrom ste putu.

Kako sebi oprostiti?

Opraštanje drugima može biti teško, ali pomiriti se sam sa sobom i svojim odlukama može biti najteže u vašem životu.

Odrastanjem i širenjem svojeg vidokruga upoznat ćete mnoge ljude, mnoga mjesta i sudjelovati u mnogim događajima. Neki ljudi ostati će u vašem životu samo na kratko, neki dugo ili zauvijek. Nerijetko se dogodila situacija kada nismo mogli kontrolirati koliko dugo će netko ostati u našem životu. Zasigurno ste krivili sami sebe.

Nakon svakog odvajanja od ljudi do kojih nam je stalo prolazimo kroz nekoliko faza. One uključuju poricanje, bol, tugu i najgore – trud i želju za vraćanjem na staro, na početak. Koliko god da se teško činilo, ta osoba je donijela odluku da vi više niste dio njenog života. Za to niste krivi vi. Nije krivo vaše ponašanje, razmišljanje ili izgled. Ono što nikako nemojte raditi je analizirati događaje i vrijeme provedeno s tom osobom kako biste uvidjeli što je pošlo po krivu. Najčešće nećete doći do odgovora jer za takve odluke razlog bude skup raznih stvari koje se teško definiraju. Ali zapamtite, ta odluka nije bila na vama, pa tako nije niti na vama da osjećate krivnju i bol za to.

“Često nam je najteže sebi oprostiti. Kada prihvatimo sebe onakvima kakvima jesmo, postajemo sposobniji biti više nego što jesmo.” Kineska poslovica.

Nije kriva niti ta osoba koja vas je povrijedila. Nemojte zaboraviti da ona nije imala namjeru povrijediti vas niti učiniti ništa loše. Ako odlučite vjerovati da su sve odluke donešene u najboljoj namjeri, olakšati ćete si patnju i bol. Neke životne situacije su se trebale dogoditi tako kako jesu, a na vama je jedino prihvatiti ih takvima. Oprostite toj osobi, ne držite ju krivom niti joj nemojte zamjerati za sve što je učinila.

“Ako vas osoba povrijedi, možete zaboraviti. Ako vi povrijedite nekoga, uvijek ćete to pamtiti.” Kahil Gibran.

Ako ste vi ta osoba koja treba donijeti takvu tešku odluku, najteže je naučiti kako sebi oprostiti. Prije svega – ne krivite se. Ranije navedene savjete također možemo primjeniti i ovdje, uz još jedan. Zapamtite da je najviše bitno da postupate onako kako ‘srce nalaže’. Nije lako biti racionalan, pažljiv i iskren u isto vrijeme. U odnosima, posebice ljubavnim, najteže je prihvatiti da koliko god dobra osoba bila, ona nije za vas. Ne držite se predugo uz nekoga tko ne ispunjava sve želje i najbitnije, nemojte kriviti sami sebe ako vi niste ta osoba koja će ispuniti tuđe želje.