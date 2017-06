EMOCIONALNI VAMPIRI: Prepoznajte ih instantno i saznajte kako ih jednostavno izbaciti iz života!

Emocionalni vampiri su ljudi koji se ne hrane vašom krvlju već emocijama, strpljenjem, financijama i svime što iz vas mogu izvući. Ljudsko ponašanje razlikuje se od pojedinca do pojedinca, ali ovakvi ljudi će vas u životu samo sputavati.

Emocionalne vampire teško je prepoznati na prvu. Najgore od svega je to što su takvi ljudi najčešće omiljeni, dragi, privlačni i neodoljivi. Svojim prividnim ponašanjem i tretiranjem ljudi oko sebe navode vas na povezanost s njima koja se događa brzo i intenzivna je. Upravo iz tog razloga emocionalni vampiri problem su u svačijem životu i trebate ih se znati riješiti na vrijeme.

Kako prepoznati emocionalne vampire?

Osobe koje su često glasne u društvu, svi ih na neki način poznaju ili barem znaju za njih, druželjubive su i uvijek su u velikom krugu ljudi. Baš oni najčešće imaju emocionalne probleme. Crpljenje energije koje rade može se izvoditi na različite načine, ali često je nesvjesno od strane tog emocionalnog vampira.

Ovo su neka obilježja emocionalnih vampira:



manipuliraju

glume

lažu, ponekad i besmislice

traže puno ljubavi, pažnje i odanosti

vrlo lako opravdavaju svaku svoju lošu odluku ili ponašanje

imaju nagle promjene ponašanja

kontradiktorni su sami sebi

U stručnoj literaturi to su osobe koje će u vama s vremenom izazvati negativne emocije, tjeskobu, agresivnost, glavobolje, a često i slamaju srca. To su ljudi koji će puno tražiti od vas, ili vas podmuklo navoditi da im se potpuno prepustite i zavolite ih dok vas oni na ovaj ili onaj način koriste. Najčešće nisu svjesne osjećaja drugih ljudi i empatija koju pokazuju je umjetna i naučena. Zahtijevaju izrazite iskaze ljubavi i odanosti, ali teško ćete isto dobiti od njih.

Razlog zašto ih se povezuje s vampirima je bezvremenost – emocionalni vampiri mogu biti iz različitih krugova, gradova, poslova, vjere. Ovakvi ljudi nemaju nužno psihološki poremećaj, nego samo dobro znaju kontrolirati druge ljude i najgore od svega, vrsni su manipulatori.

Emocionalni vampiri su manipulatori

Emocionalni vampiri prije svega odlični su manipulatori. Egocentrični su i to je jedna od karakteristika koje najbolje skrivaju. Manipulacija u smislu emocionalnih vampira ide u detalje. Manipulirati će vas da im dajete komplimente, volite ih i pokazujete im sve ono što žele čuti i vidjeti.

Različitim načinima razgovora s vama navodit će vas da polako mijenjate svoje ponašanje i mišljenje bez da ćete toga biti svjesni. Oni ne vide ništa loše u laganju, krađi i nevjeri jer im to pomaže da ostvare svoje želje. Vjeruju da ono što rade nije nužno dobro, no pomirili su se s time pa i dalje to rade.

Vrste emocionalnih vampira

Ovi ljudi najčešće su do srži nabijeni negativnom energijom. Lako se pojavi stanje anksioznosti, potištenosti pa čak i depresije. Imaju pomaknutu percepciju sebe, ali i drugih oko sebe, najčešće vjeruju da rade dobro bez iskrenog truda.

Žrtve

S obzirom na to da se emocionalni vampiri hrane svojim velikim egom, čim se dogodi neki problem ili sumnja, oni postaju najglasnije žrtve. Svaka stvar koja im ne odgovara će biti preuveličana i pretjerana. Najgore je od svega to što će se takvi ljudi neprestano žaliti i to uz riječi:

‘Jadan ja.’ , ‘Samo je meni ovako’, ‘Nitko me ne razumije.’, ‘Neka nitko ne osjeti ovakvo nešto kao ja’.

U njihovoj glavi postoji vjerovanje da oni ne dobivaju najbolje od života, ali da za to nisu sami krivi. Drže se scenarija kako se cijeli svijet urotio protiv njih i zato su jadni i nesretni. Ti problemi najčešće nisu nepopravljivi, no ako im ponudite rješenje neće ga prihvatiti već će vam na to odvratiti s “ali”. Nikada se neće potruditi sami za sebe, ali će se i dalje žaliti. Svaka situacija će biti teška, nepravedna i komplicirana. Ovakvi ljudi se nikada neće maknuti s mrtve točke osim ako im to zaista i ne kažete.

Trud koji ćete uložiti da im objasnite kako su dobro i da je sve u redu će najčešće biti uzaludan, jer oni uživaju u svojoj nesreći. Ovakvim ljudima razmišljanje o tome kako je svijet protiv njih je zapravo izlika da se ne maknu s mrtve točke u životu.

Kontrol freakovi

Jedna vrsta emocionalnih vampira su kontrolori svega što se događa. Kao što smo rekli, oni su izraziti manipulatori pa tako uz to ide i želja za kontroliranjem svega. To su ljudi koji će uvijek nametati svoje mišljenje, ali se i uvijek držati kao da su oni jedini koji najbolje znaju što treba i kako raditi. Najčešće će koristiti izraze kako se nešto treba i mora, umjesto da sami pomognu i rade na tome. Oni su diktatori i vole nametati svoje mišljenje te imaju potrebu kontrolirati sve oko sebe.

U poslu će takvi ljudi teško raditi timski, jer će pretpostavljati da ostali ne rade dobar posao te će ih upućivati kako nešto napraviti bolje, ili na njihov način. Ovo je jedan od načina na koji emocionalni vampiri pokušavaju ustabiliti okruženje i ono što se događa oko njih.

Nesvjesno vjeruju da će kontroliranjem ostalih možda moći kontrolirati i sebe. Ako ste u blizini takvih ljudi, teško ćete izraziti svoje mišljenje bez njihove glasne i ljute reakcije.

Tražitelji drame i paranoidni

Ovakvi ljudi često ispituju sve oko sebe, a najviše sami sebe. Ispituju i propitkuju realnost i istinitost svega, traže dodatni smisao i žele pronaći istinu kojoj teže. Smatraju da je život potpuno dvosmislen i žele pronaći odgovore na sva važna pitanja. U glavi emocionalnog vampira ni jedna misao nije završena jer se na nju postavlja još pitanja. Traganjem za novim odgovorima i objašnjenjima dolazi do osjećaja paranoje i nemira.

Emocionalni vampiri odlični su glumci

S obzirom da ovi ljudi imaju neprestanu potrebu i želju za pažnjom, napravit će sve samo da ju dobiju. Jedan od načina može biti i seksualan, tako da traže pažnju u seksualnom smislu kako bi što više dobili osjećaj potvrde. Priznanje je za njih najveća nagrada, kao i dobar izgled i imidž. Odlični su dramatičari i dobro im ide izmišljanje scenarija, pretjerivanje i drama.

Emocionalni vampiri odlični su glumci koji znaju iskoristiti svaku situaciju u svoju korist. Skloni su izokrenuti tuđe riječi i djela kako bi taj netko ispao kriv, jer oni su uvijek pozitivni likovi u priči. Užive se u ulogu tako dobro da na kraju i sami povjeruju u ono što govore i što predstavljaju. Najveća greška je povjerovati da su ispod kože poput svih ostalih ljudi.

Kako se riješiti emocionalnih vampira?

Najlakše rješenje kako se riješiti emocionalnih vampira bilo bi izbjegavati ljude u kojima nalazite ranije navedene osobine. Te osobe navest će vas da se i sami osjećate kao iscrpljeni, tjeskobni i čak depresivni.

Postoje neka pravila koja trebate zapamtiti:

1. Sve stvari koje ti ljudi rade najčešće ne rade namjerno



Moguće je da vam se čini da potpuno svjesno budu zločesti, nagli, bezobrazni, no sve to je povezano s nesvjesnim dijelom emocija koje oni ne kontroliraju

2. Vi ne trebate trpiti

Ako ste se pomirili s time da te osobe ne rade štetu vama i sebi namjerno, to ne znači da to trebate trpjeti i prihvaćati. Imate potpuno pravo reći ne i zaustaviti emocionalno nasilje koje se događa. Vaša je odgovornost da postavite granice i kažete ‘ne’ ponašanjima koja vam smetaju. Iskoristite izraze kao što su ‘Volim te i stalo mi je do tebe, ali ne mogu slušati tvoje žaljenje pola sata, ne zaslužujem to i ne želim to raditi.’

Nije vaš posao da uvijek pazite na te ljude i da budete njihov oslonac u svakom slučaju.

3. Ne pokušavajte ih promijeniti pod svaku cijenu

Mijenjanje osobnosti emocionalnih vampira iscrpit će puno energije iz vas. Oni su osobe oko koji treba puno posla, strpljenja i rada kako bi se vratili u normalno razmišljanje i prestali raditi sve krive stvari koje rade. S obzirom na to da je njihovo ponašanje najčešće nesvjesno, jako ćete teško doprijeti do pravog izvora problema. Ako mislite da ta osoba zaista treba pomoć, pokušajte mu predložiti odlazak psihijatru ili neku vrstu meditacije, joge.

Život uz ovakve ljude težak je i naporan, ali uzmite uvijek u obzir da je njima još teže. Koliko god da ste vi svjesni loših stvari koje oni rade, svjesni su ih i oni. Upravo to je i razlog unutarnje tjeskobe i takvog vanjskog ponašanja. Emocionalni vampiri mogu postati svi ljudi, nemojte suditi već pokušajte pomoći sve dok to i vas ne počne izjedati.

Ne možete pomoći svakome, ali možete pokušati držati situaciju pod kontrolom, barem kako biste vi ostali sretni.