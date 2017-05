Red Hot Chilli Pipers u Tvornici kulture!

Povodom novog make overa Tvornice, Grano promotion i Tvornica Kulture 23. travnja predstavljaju veliki uskršnji koncert jedinstvenog škotskog folk – rock benda.

RHCP su skupina velikih svjetskih instrumentalista koji svojom strašću i emocijama jedinstveno spajaju rock izričaj sa škotskim folklorom. Gitare, gajde i bubnjevi donose jedinstven glazbeni događaj, nešto sasvim drugačije i rijetko viđeno u glazbenim pravcima.

Tako će i Zagrepčani dobiti jedinstvenu priliku da vide kako zgledaju veliki svjetski rock standardi u izvedbi gajdaša.





Studijski albumi:

2005 The Red Hot Chilli Pipers

2007 Bagrock to the Masses

2008 Blast Live

2010 Music For The Kilted Generation

Ulaznice u prodaji po cijeni 100 i 120 kuna. Koncert započinje u 20.30 sati.

Prodajna mjesta:

Tvornica Kulture, Šubićeva 2 ; Chuchrill Cigar Shops (Arena Centar, Avenue Mall, King Cross, City Center ONE ; Daily News Tobacco Shop, Gundulićeva 5 ; Dancing Bear, Gundulićeva 7 ; Rockmark knjižara, Berislavićeva 13 ; Dirty Old Shop, Tratinska 22