MRAK-TARITAŠ: ‘Trebamo pametno gospodarenje otpadom, to znači manje račune. Stanje je alarmantno’

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš upozorila je da je stanje u Zagrebu s rješenjem otpada alarmantno u pogledu sustava gospodarenja komunalnim otpadom, ali i unaprjeđenja sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te opasnim otpadom, te je naglasila da Grad nakon 15 godina razmatranja tog problema nije predložio odgovarajuće rješenje.

”Otpad je problem EU-a, svijeta, kojim ćemo se baviti iduće stoljeće. Tako je i u Hrvatskoj. Neke općine i gradovi su to počeli dobro rješavati. U Zagrebu su sve lampice u crvenom, kao iznad bolesničkog kreveta. Kad stavljate problem pod tepih nastaje veliko brdo i na to se možete popiknuti. Otpad ne treba koristiti u smislu politike, već slušati struku što o tome misli”, rekla je Mrak-Taritaš.

Istaknula je da su ciljevi pametnog gospodarenja otpadom sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, osnivanje centra za gospodarenje otpadom, zatvaranje i sanacija odlagališta Jakuševec, unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom.

Pametno gospodarenje otpadom znači manje račune

Kazala je i kako pametno gospodarenjem otpadom znači manje račune za odvoz otpada jer bi građani plaćali odvoz prema količini otpada koju proizvedu, zatim da otpad nije smeće već energent i sirovina, da pametno gospodarenje otpadom omogućuje nova zapošljavanja u procesu sortiranja i obrade otpada te u konačnici znači zdraviji, čistiji i uredniji grad.



Navela je da prema podacima Europske agencije za okoliš, mnoge razvijene zemlje EU već recikliraju više od 50 posto otpada, te da zadnji podaci pokazuju da Hrvatska pravilno odvaja i reciklira samo četiri posto otpada. Svaki stanovnik Hrvatske, pa tako i Zagreba u prosjeku proizvodi oko 370 kilograma otpada godišnje. U Zagrebu se proizvede godišnje 305.714 tona komunalnog otpada.

Mrak-Taritaš je kazala da je potrebno staviti naglasak na jačanju sustava odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te ponovne uporabe, uspostaviti pametni sustav odvoženja otpada te ne gledati smeće kao otpad nego kao energiju.

“Građane moramo educirati kako se odnositi prema otpadu već od kućnog praga”, rekla je Mrak Taritaš.

Grad, dodala je, u ovom času ima niz tvrtki koje se bave otpadom. “Kada ćemo zaista plaćati otpad prema količini, onda ćemo odvajati otpad. Grad u odnosu prema otpadu mora koristiti vlastite kapacitete i dijelove grada koji su preskočeni u razvoju, koji su devastirani”, poručila je.

Mislim da je ispravna Lalovčeva odluka da ne nastupa javno zbog optužbi za nasilje

Na novinarski upit da komentira najavu bivšeg ministra financija Borisa Lalovca da neće javno nastupati zbog optužbi za obiteljsko nasilje, Mrak-Taritaš je ocijenila da se radi o ispravnoj odluci.

Lalovca je njegova supruga, od koje se razvodi, optužila u emisiji “Bujica” da ju je više puta tukao, čak i kad je išla na kemoterapiju, zbog čega ga je prijavila policiji. U emisiji je puštena i audio snimka koja bi trebala potvrditi Lalovčevo verbalno zlostavljanje i prikazana fotografija modrica na tijelu za koje supruga tvrdi da joj je nanio Lalovac.

“Meni je to teško komentirati, vidjela sam to na portalima kao i svi drugi. Poštujem njegovu odluku i mislim da je sasvim u redu”, rekla je. Nije željela komentirati tvrdnje da su za to svi znali, od vrha SDP-a do udruga koje se bave zlostavljanim ženama.

Ne želi komentirati

“Teško mi je, sad to prvi put čujem, ne bih to htjela komentirati. Pustimo vrijeme da pokaže o čemu je riječ. Ispravno je učinio kad se povukao”, dodala je.

Vezano za slučaj nepotizma u Gradskoj upravi, odnosno, kako prenose mediji, za sedmero rođaka pročelnika Zorana Nevistića koji su zaposleni u Upravi i Holdingu, kazala je da takvi slučajevi bacaju ružnu sliku na Grad i Upravu.

“Sigurna sam da tamo radi mnogo ljudi koji savjesno i odgovorno rade svoj posao te su tamo zahvaljujući svojoj stručnosti i natječajima. Ovakvi slučajevi bacaju ružnu sliku na Gradsku upravu i na Grad. Kad je riječ o obitelji Nevistić, vidim da se tu otvara svaki dan nešto novo i to govori loše”, ustvrdila je.